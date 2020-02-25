Шум, стресс и "шутки" военных: полигон НАТО встревожил жителей деревни в Латгале

Раскинутый на десять гектаров военный полигон "Лес Мацкевичи" существует еще с советских времен. В 90-е годы полигон пустовал, однако теперь он получил вторую жизнь — здесь свои маневры проводят Национальные вооруженные силы и войска НАТО. Как отмечают в Минобороны, военные будут хорошими соседями для жителей, а для самой волости расширение полигона пойдет только на пользу.

В частности, планируется расширить площадь полигона до 2000 гектаров, включая близлежащий лес. Жители волости восприняли эту затею с тревогой.

"Эти учения с каждым годом проводятся все чаще и чаще. Поэтому по дорогам перемещается все больше техники, становится все больше и этого шума", — сетует представитель управления Вабольской волости Айна Паберза.

По ее словам, прежнюю сельскую идиллию теперь нарушают взрывы снарядов, выстрелы и другие шумы из соседнего леса. Это держит в постоянном стрессе и домашний скот, а отдельные взрывы пугают даже попривыкших к учениям местных жителей.

"В первый раз я совсем растерялась. А на следующий день взрыв был настолько сильным, что волну можно было почувствовать даже через стену. А они еще говорят, что мы шума не слышим. Они нас за дураков держат?" — недоумевает одна из владелиц домов в "Лесу Мацкевичи" Регина.

Кратчайший путь на полигон пролегает через двор, поэтому военная техника регулярно его перепахивает. По словам местных, иногда военные выезжают в поля и на пастбища. Жители поделились и другим неприятным воспоминанием — желая пошутить, проезжающие солдаты стали целиться в крестьян установленными на технике пулеметами.

Тем временем в Минобороны заявляют, что подобное поведение солдат недопустимо и о нем обязательно нужно сообщать в министерство. Ведомство также принимает жалобы по поводу причиненного ущерба — за него пострадавшим владельцам положены компенсации.

В Минобороны также утверждают, что с расширением полигона уровень шума расти не будет, поэтому местные жители разницы не почувствуют.