Началась продажа билетов на матчи сборной Латвии по хоккею в Риге

Подопечные Боба Хартли в этом сезоне проведут всего два матча перед собственными болельщиками. В рамках турнира Bite Euro Hockey Challenge латвийские хоккеисты 20 апреля и 1 мая скрестят клюшки с командой Швейцарии.

"Нет сомнений, что хоккей - национальный вид спорта в Латвии, поэтому мы гордимся, что Bite уже третий год может быть вместе со сборной Латвии. Кто-то хоть раз смотрел хоккей в живую, тот согласится, что это того стоит. Именно поэтому приглашаю всех посетить Bite Euro Hockey Challenge", - заявил руководитель Bite Каспар Булс.

В зависимости от сектора в "Арене Рига" цена билетов будет начинаться от 10 евро. С удостоверением школьника, студента, пенсионера и инвалида билеты можно будет приобрести со скидкой 50%.

Билеты на матчи можно приобрести ЗДЕСЬ.