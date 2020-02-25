Вт, 25.02.2020
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Каждой партии — до 171 тыс. евро: установлен потолок на агитацию перед выборами в РД

Rīgas domes sēžu zāle

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Каждая партия сможет потратить на агитацию перед выборами в Рижскую думу 171 706 евро, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Не связанные с партиями лица могут потратить на предвыборную агитацию не более 6450 евро.

Период предвыборной агитации начинается с сегодняшнего дня и продлится до 25 апреля.

В формуле расчета предвыборных расходов учитываются количество избирателей на предыдущих выборах, средняя брутто-зарплата и специальный коэффициент.

Как сообщал RUS TVNET, 13 февраля Сейм своим решением распустил Рижскую думу. Выборы новой думы пройдут 25 апреля.

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