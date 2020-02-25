500 евро за спасение от коронавируса: в Латвии торгуют "чудо-устройством"

"Принцип работы аппарата основывается на биорезонансной терапии, устройство генерирует электромагнитные импульсы для очищения тела", — указала программе жительница по имени Зане.

Сама елгавчанка в настоящее время живет за пределами Латвии. Устройство купила мать ее друга. И она не горит желанием обсуждать полезность купленного аппарата.

"Есть большие подозрения, что это очередное надувательство людей. В нашем случае переживать об этом уже поздно — покупка сделана. Но возможно, мы сможем предупредить о мошенничестве всех остальных. Они (производители, — прим. ред.) распространяют информацию о том, что их программа "Стоп коронавирус" может убить и этот вирус", — говорит Зане.

Передача связалась с распространителями устройств в Латвии, однако отзывчивостью они не отличились, ответив отказом на просьбу журналистов ознакомиться с устройством и проверить его. Они добавили, что это будет возможно только после приобретения устройства.

Профессор Рижского университета им. Страдиня Айвар Ветра призвал жителей быть острожными и не поддаваться на рекламу подобных "чудо-устройств".

"Очень важно, чтобы были доказательства эффективности устройств. [В этом случае] "доказательства" очень избирательны и малоубедительны, создается впечатление, что сами авторы очень верят в этот метод. Это всегда дает повод для сомнений", — отметил профессор.