"Бавария" на выезде разгромила "Челси", а "Барселона" не смогла победить в Неаполе

Челси - Бавария 0:3

Несмотря на то, что "Челси" играл дома, "Бавария" с первых минут матча захватила инициативу и большую часть первого тайма владела мячом. Немцы переиграли футболистов в синем и по моментам, а самым опасным из них стал удар Томаса Мюллера в перекладину ворот Вилли Кабальеро. Что касается "Челси", то команда неплохо огрызалась, создала несколько полумоментов и придерживалась своего оборонительного плана.

Во втором тайме игра у "Челси" совсем рассыпалась, а "Бавария" напротив - собралась и начала забивать в ворота англичан.

На 51-й минуте Серж Гнабри вывел гостей вперёд, а всего две минуты спустя он же оформил дубль. Точку в матче на 76-й минуте поставил Роберт Левандовски, который забил свой 11-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

3:0 - выездная победа "Баварии", которая делает ответный поединок в Мюнхене всего лишь формальностью.

Наполи - Барселона 1:1

"Барселоне", казалось бы, очень повезло с соперником - каталонцы приехали в Италию в статусе явного фаворита. Неаполитанцев, правда, это нисколько не смущало и это именно они открыли счёт в матче - на 30-й минуте Дрис Мертенс получил пас с правого фланга, обработал мяч и уложил его в девятку.

"Барселона" за первые 45 минут не смогла создать ни одного вразумительного момента, но это не удивительно, так как "Наполи" защищался практически полным составом, а забитый гол - это следствие быстрой контратаки и ошибки защитника.

На 57-й минуте "Барселоне" всё-таки удалось забить. Автором гола стал Антуан Гризманн, который расстрелял вратаря "Наполи" после прострела. Интересно, что за весь матч каталонцы нанесли всего один удар в створ, но этого оказалось достаточно, чтобы увезти из Италии ничью.