Вт, 25.02.2020
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Остапенко уверенно вышла во второй раунд турнира в Дохе

Алёна Остапенко

ФОТО: ANATOLIY MEDVED/SIPA/Scanpix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко уверенно преодолела второй раунд турнира в Дохе.

Остапенко встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой и одержала победу со счётом 6:1, 6:2.

За выход в третий раунд Остапенко заработала 105 рейтинговых очков WTA. В следующем раунде турнира в Дохе Алёна Остапенко встретится с Петрой Квитовой из Чехии.

Напомним, что год назад Остапенко смогла дойти до второго раунда турнира в Дохе, уступив украинке Элине Свитолиной. Таким образом, латвийской теннисистке удалось защитить завоеванные год назад очки.

Ранее первый раунд турнира в Дохе не смогла преодолеть Анастасия Севастова, которая проиграла первой ракетке Балтии Анетт Контавейт со счётом 4:6, 6:7 (3:7). 

Турнир в Дохе завершится 29 февраля.

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