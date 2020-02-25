Остапенко уверенно вышла во второй раунд турнира в Дохе

Остапенко встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой и одержала победу со счётом 6:1, 6:2.

За выход в третий раунд Остапенко заработала 105 рейтинговых очков WTA. В следующем раунде турнира в Дохе Алёна Остапенко встретится с Петрой Квитовой из Чехии.

Напомним, что год назад Остапенко смогла дойти до второго раунда турнира в Дохе, уступив украинке Элине Свитолиной. Таким образом, латвийской теннисистке удалось защитить завоеванные год назад очки.

Ранее первый раунд турнира в Дохе не смогла преодолеть Анастасия Севастова, которая проиграла первой ракетке Балтии Анетт Контавейт со счётом 4:6, 6:7 (3:7).