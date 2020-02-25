Левитс заявил о поддержке Латвией территориальной целостности Украины

Латвия поддерживает территориальную целостность Украины и проводимые в стране реформы, заявил президент Эгил Левитс в ходе встречи с председателем украинского парламента Дмитрием Разумковым.
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс и Разумков обсудили широкий круг вопросов. Председатель украинского парламента высказал удовлетворение тем, что с первым официальным зарубежным визитом он прибыл именно в Латвию, продолжая тем самым традицию, ведь нынешний президент Украины Владимир Зеленский также посетил с первым официальным визитом Латвию.
Спикер украинского парламента выразил благодарность Латвии за успешное сотрудничество как на двустороннем, так и на международном уровне. Он поблагодарил за помощь, оказанную пострадавшим в войне на Украине детям, за реабилитацию украинских солдат и политзаключенных, поддержку территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Латвия является ее истинным и надежным другом.
Левитс в свою очередь заявил, что соблюдение международного права, которое было нарушено в результате оккупации Крыма и ситуации на Донбассе, является одним из основных принципов внешней политики Латвии.
Президент также выразил надежду на положительный результат т.н. переговоров в нормандском формате, на которых будут соблюдены интересы Украины.
В ходе встречи также обсуждалось сотрудничество между Украиной и НАТО.
Кроме того, обе стороны обсудили двусторонние экономические и торговые отношения, латвийско-украинское сотрудничество в правовой сфере. Было отмечено, что опыт Латвии в трансформации судебной системы очень полезен для Украины.