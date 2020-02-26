Мне уже есть 18 лет.

Накачанные тела, белоснежные улыбки и невероятная харизма - как выяснилось, за образом мачо - зачастую образованные люди, которые легко ломают представление о ветреных Казановах!

В минувшие выходные в Риге прогремел самый горячий фестиваль эротики Erots-2020. Жаркие танцы трио белорусов покорили сердца рижанок, а RUS.TVNET, пользуясь случаем, побеседовал с очаровательными парнями.

Видео: Самые горячие моменты Erots

Участники дуэта G-ZONE - Максим и Михаил - в Риге выступали впервые, они отметили тёплый приём. В свою очередь, сольный профессиональный артист Enjoy - Николай в Риге уже пятый раз, а на Erots выступает уже третий год. Он отметил, что в Риге очень красиво. А дуэт выделил само мероприятие:

"Здесь круто. Грандиозное мероприятие, хотя мы уже повидали много чего. Масштаб!" - сказал Михаил.

Путь к этой профессии

Михаил (31 год): "Началось всё с неуверенности в себе. Мне когда-то говорили, что я плохо танцую, плохо двигаюсь и выгляжу. Однажды попал в драку, мне очень досталось. Стало обидно, что не смог за себя постоять, и пошёл в тренажёрный зал. Я учился в заведении с военным уклоном - там кроме тренажёрного зала ничего не было, а на улицу выйти нельзя, поскольку казарменное положение. Я начал заниматься.

У меня ещё две сестры есть, они сказали - братан, ты такой красавчик, тебе надо быть стриптизёром!

Пропустил мимо ушей. А уже спустя несколько лет получилось так, что я познакомился с Максом, и мы начали работать в стрип-клубе. А спустя время у нас получилось своё шоу... Это было в далёком 2014 году. Сейчас уже катаемся по России и Беларуси, а вот в Европе, в этой части - первый раз".

Михаил ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Максим (29 лет): "Я сначала стал танцевать go-go. В 2012 году. Потом судьба свела с хореографом стрип-клуба, которая набирала мальчиков. Был нужен квартет, вот Миша там был - постепенно перешёл с go-go в стриптиз. А так в танцы пришёл, потому что нравится танцевать. Увидел парня, который танцует в клубе - мне понравилось. Всё!" [Улыбается.]

Максим ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Николай (36 лет): "Одно время моим напарником был лучший стриптизёр Беларуси, сейчас в Америке живёт. Вот он меня и потянул. Я всегда хотел зарабатывать на внешности, сначала в модельном агентстве: фоткался, по подиуму ходил, шмотки и всё такое. В основном мне давали рекламировать бельё, потому что фигура была хорошая. А потом подумал - а какая разница, что я так хожу в белье по сцене, что тут потанцевать, только заплатят раза в три больше".

Николай ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Об отношениях

Если ты стриптизёр, то тебе легче знакомиться с девушками? Парни на этот вопрос уверенно отвечают - да!

Михаил: "Но это вызывает определённую сложность, поскольку о стриптизёрах сложился стереотип "не совсем хороших ребят"... Казанова и так далее. Знакомиться легко, а серьёзные отношения - сложнее.

Думают, что мы ветреные. А это не так.

Я женат, сын есть, у Макса девушка уже много лет..."

О спорте

ФОТО: Rūdolfs Liepiņš

Поход в спортзал - всегда преодоление себя и лени, но для наших героев всё иначе. Они ответили, насколько тяжело добиваться такого шикарного тела.

Михаил:

"Это стиль жизни".

Максим: "Для меня это как сходить в магазин хлеба купить. Это уже как воздух для меня. Всему уделяется какой-то график 3-4 раза в неделю. Кто-то ходит в магазин покупать продукты, а вот мы в зал ходим. Хотя и ходим, чтобы поддерживать себя в форме, но нам нравится".

О публике

ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Ребята отметили, что публика Беларуси и Латвии отличается от российской и там бывают предложения перейти на более тесное общение. Вспомнился им один случай:

Михаил: "Мы вот ездили в наше первое турне с Максом в Смоленск, и нас вели с охраной по клубу от сцены и до гримерки и обратно. Меня из-под охраны выдернули девочки и просто тащили к себе. Я настолько был удивлен..."

Максим: "Мы тогда вообще только первый раз выступали. У нас были ещё костюмы недоделанные, и сами были такие... "школьники", только начинали, а уже столько внимания, и для нас это было очень непривычно".

Галерея: Erots-2020

Секс и деньги

Ответ на вопрос, предлагали ли деньги, однозначен - да. Мы спросили танцоров, как они относятся к подобного рода предложениям.

ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

"Нормально относимся", - ответил Максим. Артисты честно сказали, что никак на эти предложения не реагируют.

"Сумму просто назовите побольше, и всё", - пошутил Николай, подчеркнув, что на это попросту нет и времени: "Мы приехали, выступили и уехали".

Съёмки в порно

ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Тут тоже обошлось без секретов - предложения поступали, и "не раз", а денег предлагают "мало".

- Сколько это "мало"?

Николай: "Один короткий ролик - 500 долларов. 10-15 минут".

Михаил: "Нам с Максом и девушкой предлагали втроём. Тогда предлагали 10 000 долларов. Но у нас не такой менталитет (...)".

Николай: "Вот когда такую сумму [10 000] слышат люди, то обычно соглашаются. Мне столько не предлагали".

ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

- Исключаете эту возможность?

Николай: "Я точно исключаю".

Михаил: "Сейчас - да. Семья и всё такое. У меня родители учителя... Как это вообще будет..."

Николай: "Зачем? У всех тут высшее образование..."

Образование и профессия

Дуэт G-ZONE родился пять лет назад, когда два парня - охранник и учитель музыки - открыли в себе новые таланты!

ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Максим: "Я окончил колледж искусств и институт культуры по специальности "менеджер-культуролог".

Николай: "Я инженер, химик-технолог".

Михаил: "У меня авиационное техническое образование. Я обслуживал самолёты в аэропорту".

Николай: "У нас в Беларуси все ребята практически с высшим образованием".

- А почему тогда выбираете работу стриптизёра?

Николай: "Маленькие зарплаты, приходится отрабатывать. То моделью подрабатывал, то там..."

Михаил: "Это просто хобби, не настоящая работа, где нужно грузить вагоны и зарабатывать гроши. Просто приезжаешь на несколько часов и получаешь месячную зарплату".

Максим: "Я, например, в Китай ездил, но там не стриптиз, а просто go-go. (...) Если официально едешь работать, то официальная ставка - 1500 долларов в месяц плюс чаевые. И модельные подработки дневные, там деньги неплохие. Если город хороший - то такое часто бывает".

Николай:

"75% ребят, которые танцуют, сейчас уехали в Москву".

Галерея: Erots-2020

Говоря о работе стриптизёра, Михаил и Максим отмечают, что они вольные артисты - работа является лишь хобби, которое приносит деньги и удовольствие. Для Николая же эта работа уже стала постоянной.

В Беларуси есть стриптиз?

ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Николай: "У нас развит стриптиз. Мы ориентируемся на Москву. У нас московские постановки шоу. У вас [в Латвии. - Прим. ред.] американские, у нас московские - театр. Разные номера".

Отношение вторых половинок

Максим: "Нормально абсолютно, договаривается, чтобы выступить..."

Михаил: "Она [девушка Максима. - Прим. ред.] менеджер нашего коллектива. (...) Я танцевать начал раньше, чем с женой познакомился. Она когда-то пыталась мне ставить условия. Я ей сказал - ну смотри, в среднем в месяц получаю столько... Давай будешь столько денег давать, и не буду танцевать. Всё. Я же не в свой карман это зарабатываю, а всё в семью".

Максим: "Нет такого, что выбирай - или это, или я. Всё согласовано".