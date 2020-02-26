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Культуролог, химик-технолог и сотрудник авиации покорили рижанок жаркими танцами 18+
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Накачанные тела, белоснежные улыбки и невероятная харизма - как выяснилось, за образом мачо - зачастую образованные люди, которые легко ломают представление о ветреных Казановах!
В минувшие выходные в Риге прогремел самый горячий фестиваль эротики Erots-2020. Жаркие танцы трио белорусов покорили сердца рижанок, а RUS.TVNET, пользуясь случаем, побеседовал с очаровательными парнями.
Видео: Самые горячие моменты Erots
Участники дуэта G-ZONE - Максим и Михаил - в Риге выступали впервые, они отметили тёплый приём. В свою очередь, сольный профессиональный артист Enjoy - Николай в Риге уже пятый раз, а на Erots выступает уже третий год. Он отметил, что в Риге очень красиво. А дуэт выделил само мероприятие:
"Здесь круто. Грандиозное мероприятие, хотя мы уже повидали много чего. Масштаб!" - сказал Михаил.
Путь к этой профессии
Михаил (31 год): "Началось всё с неуверенности в себе. Мне когда-то говорили, что я плохо танцую, плохо двигаюсь и выгляжу. Однажды попал в драку, мне очень досталось. Стало обидно, что не смог за себя постоять, и пошёл в тренажёрный зал. Я учился в заведении с военным уклоном - там кроме тренажёрного зала ничего не было, а на улицу выйти нельзя, поскольку казарменное положение. Я начал заниматься.
У меня ещё две сестры есть, они сказали - братан, ты такой красавчик, тебе надо быть стриптизёром!
Пропустил мимо ушей. А уже спустя несколько лет получилось так, что я познакомился с Максом, и мы начали работать в стрип-клубе. А спустя время у нас получилось своё шоу... Это было в далёком 2014 году. Сейчас уже катаемся по России и Беларуси, а вот в Европе, в этой части - первый раз".
Максим (29 лет): "Я сначала стал танцевать go-go. В 2012 году. Потом судьба свела с хореографом стрип-клуба, которая набирала мальчиков. Был нужен квартет, вот Миша там был - постепенно перешёл с go-go в стриптиз. А так в танцы пришёл, потому что нравится танцевать. Увидел парня, который танцует в клубе - мне понравилось. Всё!" [Улыбается.]
Николай (36 лет): "Одно время моим напарником был лучший стриптизёр Беларуси, сейчас в Америке живёт. Вот он меня и потянул. Я всегда хотел зарабатывать на внешности, сначала в модельном агентстве: фоткался, по подиуму ходил, шмотки и всё такое. В основном мне давали рекламировать бельё, потому что фигура была хорошая. А потом подумал - а какая разница, что я так хожу в белье по сцене, что тут потанцевать, только заплатят раза в три больше".
Об отношениях
Если ты стриптизёр, то тебе легче знакомиться с девушками? Парни на этот вопрос уверенно отвечают - да!
Михаил: "Но это вызывает определённую сложность, поскольку о стриптизёрах сложился стереотип "не совсем хороших ребят"... Казанова и так далее. Знакомиться легко, а серьёзные отношения - сложнее.
Думают, что мы ветреные. А это не так.
Я женат, сын есть, у Макса девушка уже много лет..."
О спорте
Поход в спортзал - всегда преодоление себя и лени, но для наших героев всё иначе. Они ответили, насколько тяжело добиваться такого шикарного тела.
Михаил:
"Это стиль жизни".
Максим: "Для меня это как сходить в магазин хлеба купить. Это уже как воздух для меня. Всему уделяется какой-то график 3-4 раза в неделю. Кто-то ходит в магазин покупать продукты, а вот мы в зал ходим. Хотя и ходим, чтобы поддерживать себя в форме, но нам нравится".
О публике
Ребята отметили, что публика Беларуси и Латвии отличается от российской и там бывают предложения перейти на более тесное общение. Вспомнился им один случай:
Михаил: "Мы вот ездили в наше первое турне с Максом в Смоленск, и нас вели с охраной по клубу от сцены и до гримерки и обратно. Меня из-под охраны выдернули девочки и просто тащили к себе. Я настолько был удивлен..."
Максим: "Мы тогда вообще только первый раз выступали. У нас были ещё костюмы недоделанные, и сами были такие... "школьники", только начинали, а уже столько внимания, и для нас это было очень непривычно".
Галерея: Erots-2020
Секс и деньги
Ответ на вопрос, предлагали ли деньги, однозначен - да. Мы спросили танцоров, как они относятся к подобного рода предложениям.
"Нормально относимся", - ответил Максим. Артисты честно сказали, что никак на эти предложения не реагируют.
"Сумму просто назовите побольше, и всё", - пошутил Николай, подчеркнув, что на это попросту нет и времени: "Мы приехали, выступили и уехали".
Съёмки в порно
Тут тоже обошлось без секретов - предложения поступали, и "не раз", а денег предлагают "мало".
- Сколько это "мало"?
Николай: "Один короткий ролик - 500 долларов. 10-15 минут".
Михаил: "Нам с Максом и девушкой предлагали втроём. Тогда предлагали 10 000 долларов. Но у нас не такой менталитет (...)".
Николай: "Вот когда такую сумму [10 000] слышат люди, то обычно соглашаются. Мне столько не предлагали".
- Исключаете эту возможность?
Николай: "Я точно исключаю".
Михаил: "Сейчас - да. Семья и всё такое. У меня родители учителя... Как это вообще будет..."
Николай: "Зачем? У всех тут высшее образование..."
Образование и профессия
Дуэт G-ZONE родился пять лет назад, когда два парня - охранник и учитель музыки - открыли в себе новые таланты!
Максим: "Я окончил колледж искусств и институт культуры по специальности "менеджер-культуролог".
Николай: "Я инженер, химик-технолог".
Михаил: "У меня авиационное техническое образование. Я обслуживал самолёты в аэропорту".
Николай: "У нас в Беларуси все ребята практически с высшим образованием".
- А почему тогда выбираете работу стриптизёра?
Николай: "Маленькие зарплаты, приходится отрабатывать. То моделью подрабатывал, то там..."
Михаил: "Это просто хобби, не настоящая работа, где нужно грузить вагоны и зарабатывать гроши. Просто приезжаешь на несколько часов и получаешь месячную зарплату".
Максим: "Я, например, в Китай ездил, но там не стриптиз, а просто go-go. (...) Если официально едешь работать, то официальная ставка - 1500 долларов в месяц плюс чаевые. И модельные подработки дневные, там деньги неплохие. Если город хороший - то такое часто бывает".
Николай:
"75% ребят, которые танцуют, сейчас уехали в Москву".
Галерея: Erots-2020
Говоря о работе стриптизёра, Михаил и Максим отмечают, что они вольные артисты - работа является лишь хобби, которое приносит деньги и удовольствие. Для Николая же эта работа уже стала постоянной.
В Беларуси есть стриптиз?
Николай: "У нас развит стриптиз. Мы ориентируемся на Москву. У нас московские постановки шоу. У вас [в Латвии. - Прим. ред.] американские, у нас московские - театр. Разные номера".
Отношение вторых половинок
Максим: "Нормально абсолютно, договаривается, чтобы выступить..."
Михаил: "Она [девушка Максима. - Прим. ред.] менеджер нашего коллектива. (...) Я танцевать начал раньше, чем с женой познакомился. Она когда-то пыталась мне ставить условия. Я ей сказал - ну смотри, в среднем в месяц получаю столько... Давай будешь столько денег давать, и не буду танцевать. Всё. Я же не в свой карман это зарабатываю, а всё в семью".
Максим: "Нет такого, что выбирай - или это, или я. Всё согласовано".
Галерея: Enjoy и G-ZONE