Российского бойца ММА лишили победы из-за песни, под которую он вышел на бой

Причина поражения стала понятна после того, как микрофон в руки взял организатор турнира Антон Фетисов.

"Этот человек вышел под песню со словами "Мой король Люцифер". А завтра выйдет под "Мой король Чикатило" или "Мой король Гитлер"? Не за это умирали мои предки! И мои друзья горцы поддержат меня. Чтобы тут прославляли сатану… Есть вещи поважнее поясов и поважнее всего остального", - сказал Фетисов.

Это решение болельщики в зале встретили оглушительным свистом, ведь у Коробкова отобрали заслуженную победу. Самое интересное, что песню группы "Коррозия металла" под названием "Люцифер" заранее выслали организаторам и уведомили о желании выйти под неё на бой.

"Мы за неделю послали песню. Никаких не было гневных комментариев и прочего. Почему такая песня? Да просто нравится. Я просто в последнее время подсел на тяжёлый рок и металл. Песня классная, там классно играют на электрогитаре. А то, что там слова такие, на меня никак не влияет", - сказал Коробков в интервью Sport24.