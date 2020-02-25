VARAM обещает, что в 2022 году можно будет голосовать с помощью eID-карты

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце на сегодняшнем заседании правительства напомнил, что, согласно нынешнему порядку регистрации избирателей, они не могут участвовать в парламентских выборах, если единственным находящимся у них на руках удостоверяющим личность документом является eID-карта.

Согласно данным Регистра жителей, на выборах в 13-й Сейм таких лиц было более 62 тыс. Принимая во внимание то, что, согласно продвигаемым VARAM поправкам к закону об удостоверяющих личность документах eID-карта с 1 января 2023 года определяется как обязательный удостоверяющий личность документ, прогнозируемое число лиц, в распоряжении которых будет только eID-карта, до выборов в 14-й Сейм может увеличиться примерно до 200 тыс. человек.

Для того, чтобы эти лица могли участвовать в выборах в Сейм, VARAM предлагает решение, которое предусматривает, что использование eID-карт на выборах в Сейм будет осуществляться с помощью электронного онлайн-регистра избирателей, в котором будет фиксироваться участие конкретного лица в выборах.

Это означает, что избиратели смогут приходить со своими eID-картами на любой избирательный участок, где сотрудники избирательной комиссии смогут их отсканировать с помощью арендованных смартфонов, на которых будет установлено специальное мобильное приложение.