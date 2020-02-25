Подозрения на коронавирус у четырех пациентов в Латвии не подтвердились

По ее словам, во всех четырех случаях у пациентов были характерные для вируса симптомы, и они в течение последних двух дней вернулись из итальянского региона Ломбардия. Однако у всех четверых результаты анализов на наличие вируса Covid-19 оказались негативными, подчеркнула Ципуле.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщил, что с 29 января в Латвии анализ на наличие нового коронавируса прошел 21 человек, вернувшийся из районов, затронутых вирусом Covid-19. В восьми случаях анализ был взят у детей.

Однако ни в одном из этих случаев заражение не было выявлено. В Латвии на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

После произошедшей на прошлой неделе вспышки Covid-19 в итальянских регионах Ломбардия и Венето от вируса скончались семь человек, более 220 человек инфицированы. Эта ситуация вызвала обеспокоенность в остальной части Европы, начались переговоры о возможном введении контроля на границах Италии, чтобы ограничить распространение вируса.

В Италии на данный момент зафиксировано самое большое количество инфицированных Covid-19 в Европе и третье наибольшее число заболевших в мире после Китая и Южной Кореи. В попытке ограничить распространение вируса в 11 городах Италии был объявлен карантин.