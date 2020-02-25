Подозрения на коронавирус у четырех пациентов в Латвии не подтвердились

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в понедельник получила четыре вызова от пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19, однако после проведения анализов подозрения не подтвердились, сообщила директор NMPD Лиене Ципуле.
По ее словам, во всех четырех случаях у пациентов были характерные для вируса симптомы, и они в течение последних двух дней вернулись из итальянского региона Ломбардия. Однако у всех четверых результаты анализов на наличие вируса Covid-19 оказались негативными, подчеркнула Ципуле.
В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщил, что с 29 января в Латвии анализ на наличие нового коронавируса прошел 21 человек, вернувшийся из районов, затронутых вирусом Covid-19. В восьми случаях анализ был взят у детей.
Однако ни в одном из этих случаев заражение не было выявлено. В Латвии на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.
После произошедшей на прошлой неделе вспышки Covid-19 в итальянских регионах Ломбардия и Венето от вируса скончались семь человек, более 220 человек инфицированы. Эта ситуация вызвала обеспокоенность в остальной части Европы, начались переговоры о возможном введении контроля на границах Италии, чтобы ограничить распространение вируса.
В Италии на данный момент зафиксировано самое большое количество инфицированных Covid-19 в Европе и третье наибольшее число заболевших в мире после Китая и Южной Кореи. В попытке ограничить распространение вируса в 11 городах Италии был объявлен карантин.
Из-за вируса в северной части Италии закрыты многие школы, музеи и университеты. В воскресенье было прервано проведение знаменитого Венецианского карнавала.