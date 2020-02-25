В Саулкрасты построены мистические дороги: заехать можно, а выехать - нет

Хороший пример нашелся в Саулкрасты недалеко от железнодорожной станции, где находится что-то типа парка без какой-либо застройки, однако со свежеоборудованной дорогой, которая ведет в направлении моря.

Дорожные знаки свидетельствуют, что это жилая зона, в которой нельзя останавливаться. Но, так как ехать не запрещено, ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс отправился в исследовательскую экспедицию, чтобы выяснить, куда ведет новая дорога. Она выложена брусчаткой с черной линией посередине, есть "карманы" по краям дороги, пешеходная дорожка рядом и, что странно для обычной улицы, но не для жилой зоны - хаотично разбросанные горшки с цветами.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

С точки зрения движения и безопасности пешеходов, цветочные горшки посреди улицы - прекрасная идея, так как помогает автомобилям придерживаться скоростного режима, однако, если по этой улице предусмотрено куда-то доехать, такие барьеры вводят в заблуждение. Более того, в один прекрасный момент дорога кончается разворотом и дальше никуда не ведет.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Если заехать в лесной квартал с другой стороны - улицы Айнажу или старого Таллиннского шоссе - своеобразная задумка понятнее не становится, так как в лес ведет узкая односторонняя дорожка, которая также в один прекрасный момент заканчивается разворотом в упомянутом пункте, но поворот желаемого результата не дает, так как чуть дальше водителя ждет очередное препятствие в виде цветочного горшка.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video