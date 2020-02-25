В Великобритании врач "загуглил" симптомы болезни: 11-летний мальчик скончался

Клейтон Гаага-Винтерботтом страдал от сердечной недостаточности, однако по прибытию в больницу врач не сделала ему анализы. Вместо этого она "загуглила" симптомы мальчика и решила отпустить его домой.

У мальчика было расширенное сердце, что показал и сделанный рентген. Это признак того, что сердце не может работать полноценно.

Состояние здоровья Клейтона стремительно ухудшалось, когда он вернулся домой в Манчестер. Спустя неполные 40 часов мальчик умер, несмотря на то, что врачи делали все возможное, чтобы оживить Клейтона.

Следователь Лиза Джаджа в сообщении указала, что Клейтона стоило отправить к педиатрам, который смог бы спасти ребенка. В качестве причины смерти указана естественная причина, однако с указанием - халатность врачей и грубая ошибка при оказании медицинской помощи.