Во Франции в ходе конкурса объяснили таинственную 230-летнюю надпись

Как сообщает ВВС, конкурс был объявлен после того, как местные эксперты не смогли расшифровать таинственную надпись. В конце концов награду разделили два победителя - каждый получил по 1000 евро.

Победители были единогласны, что надпись создана в память о погибшем. Учитель английского языка и эксперт в кельтском языке Ноэль Рене Тудик сказал, что за основу он взял то, что автором надписи был полуобразованный человек, говоривший на бретонском языке 18-го века.

ФОТО: AFP / Scanpix

Основная часть надписи гласит: "Серж погиб, не имея навыков гребли, когда ветер перевернул его лодку".

Вторая команда победителей состояла из историка Роже Фалиго и художника Алена Робе. И они считают, что надпись сделана на бретонском языке, однако отдельные слова они считают словами валлийского языка.

В их варианте перевода надпись гласит: "Он был воплощением храбрости и жизнелюбия. Где-то на острове на него напали, и он погиб".

Найденная несколько лет назад надпись состоит из 20 строчек, выгравированных на камне высотой в метр. Он находится в пещере и доступен только во время отлива.

ФОТО: AFP / Scanpix

Кроме нормальных французских букв там выгравированы и буквы вверх ногами и различные буквы скандинавских языков.

Четко видны даты 1786 и 1786 - за несколько лет до Французской революции. Кроме того, на камне есть изображение корабля и сердце с крестом.

Надпись была обнаружена еще несколько лет назад, однако местные академики расшифровать ее не смогли.