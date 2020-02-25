Во Франции в ходе конкурса объяснили таинственную 230-летнюю надпись

В ходе конкурса удалось установить значение 230-летней надписи на камне, оставленной на побережье Бретани во Франции. Она сообщает о трагической смерти.
Как сообщает ВВС, конкурс был объявлен после того, как местные эксперты не смогли расшифровать таинственную надпись. В конце концов награду разделили два победителя - каждый получил по 1000 евро.
Победители были единогласны, что надпись создана в память о погибшем. Учитель английского языка и эксперт в кельтском языке Ноэль Рене Тудик сказал, что за основу он взял то, что автором надписи был полуобразованный человек, говоривший на бретонском языке 18-го века.
Основная часть надписи гласит: "Серж погиб, не имея навыков гребли, когда ветер перевернул его лодку".
Вторая команда победителей состояла из историка Роже Фалиго и художника Алена Робе. И они считают, что надпись сделана на бретонском языке, однако отдельные слова они считают словами валлийского языка.
В их варианте перевода надпись гласит: "Он был воплощением храбрости и жизнелюбия. Где-то на острове на него напали, и он погиб".
Найденная несколько лет назад надпись состоит из 20 строчек, выгравированных на камне высотой в метр. Он находится в пещере и доступен только во время отлива.
Кроме нормальных французских букв там выгравированы и буквы вверх ногами и различные буквы скандинавских языков.
Четко видны даты 1786 и 1786 - за несколько лет до Французской революции. Кроме того, на камне есть изображение корабля и сердце с крестом.
Надпись была обнаружена еще несколько лет назад, однако местные академики расшифровать ее не смогли.
Всего на конкурс был подан 61 вариант перевода. Большая часть поступила из Франции, однако были варианты и из США и Таиланда. В итоге, команда историков выдвинула два вышеупомянутых варианта в качестве верных.