Политическим партиям доверяют всего 6% жителей Латвии

=Жители соседних стран немного больше доверяют политическим партиям. В Эстонии о доверии партиям заявили 13% опрошенных, а в Литве - 9%.

Кроме того, 37% жителей Латвии заявили о своем доверии суду и латвийской судебной системе, 65% жителей Латвии доверяют полиции, 69% - армии, а 32% - латвийскому госуправлению.

В то же время 49% респондентов заявили о своем доверии учреждениям регионального или местного уровня и только 28% - о своем доверии латвийскому правительству. Только 19% опрошенных заявили, что доверяют Сейму.

При этом, согласно результатам опроса, 53% жителей Латвии доверяют Европейскому союзу, а 48% - НАТО.