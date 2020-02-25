Не будет ли лгать детектор лжи министра внутренних дел?

В бюро министра признают, что результат не будет привязан ни к каким формальным условиям отбора, ответы кандидатов не будут публично доступны, вопросы составит сам министр, однако последствия непрохождения теста в зависимости от вопроса могут быть и решающими. Поэтому Re:Check решила выяснить, могут ли результаты теста на детекторе лжи вообще помочь установить недобросовестных кандидатов.

Говорят ли детекторы лжи правду?

В Латвии использование теста при отборе сотрудников Госполиции - новинка. Однако полиграф для получения доказательств используют правозащитные учреждения, несмотря на убедительную нехватку доказательств эффективности этого метода. Тест на полиграфе прямым образом не показывает, лжет ли кто-то. С помощью устройства можно измерить различные физиологические реакции, например, давление, потение пальцев, скорость дыхания, пульс. Американская ассоциация психологии (АРА) пишет - нет доказательств, что какие-то конкретные физиологические реакции можно связать только и единственно с ложью. Невинный человек может чувствовать стресс, отвечая на вопросы, в свою очередь лжец в такой ситуации может чувствовать себя комфортно.

Поэтому оценки, может ли полиграф помочь установить правду, очень неоднозначны. Например, Американская ассоциация полиграфа, обобщив исследования, утверждает, что устройство эффективно в 85 - 95% случаев в зависимости от того, опрашивают ли интервьюируемого о каком-то конкретном событии или задают всеобщие вопросы. Критики не столь благожелательны.

Результаты научных исследований об эффективности полиграфа обобщила и Национальная академия наук США. Есть разница в результатах в зависимости от того, задают ли вопрос о деталях, которые может знать только кто-то, связанный с событием, или же задают общие вопросы, как на рабочем интервью. Однако в целом исследователи пришли к выводу, что "почти столетние исследования в психологии и физиологии не создали основания для ожиданий, что тесты полиграфа могут быть очень точными". И АРА советует относиться к результатам теста скептически.

Тренированный человек может обмануть устройство

На результаты влияет и способность тренированных людей, контролируя свои реакции, "обмануть" тест, выяснила группа ученых из университета Юты. Примерно половину из 120 жителей Солт-Лейк-Сити, принимавших участие в эксперименте, ученые после получасового инструктажа удачно сумели научить, как обходить тест. Проводящий тест в большинстве случаев не смог отличить, какие участники используют методы для обмана теста, а какие этого не делают.

Впрочем, эксперты поясняют, что сам полиграф используют только в небольшой части интервью. Также допускается, что полиграф может сгодиться как аксессуар. Умному следователю результаты теста помогут создать разговор, чтобы провести допрос с лучшими результатами. И в Министерстве внутренних дел поясняют, что "проводя проверку кандидата с помощью полиграфа, одновременно проводится и психологическая оценка кандидата". Министерство не раскрывает, кто будет проводить тест, однако добавляет, что внешняя услуга для этого привлечена не будет.

Кто использует тест?