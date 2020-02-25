Не будет ли лгать детектор лжи министра внутренних дел?
Процесс отбора следующего начальника Госполиции скорее всего будет уникальным. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) сообщил, что в ходе конкурса будет использоваться полиграф или устройство, которое в народе называют детектором лжи.
В бюро министра признают, что результат не будет привязан ни к каким формальным условиям отбора, ответы кандидатов не будут публично доступны, вопросы составит сам министр, однако последствия непрохождения теста в зависимости от вопроса могут быть и решающими. Поэтому Re:Check решила выяснить, могут ли результаты теста на детекторе лжи вообще помочь установить недобросовестных кандидатов.
Говорят ли детекторы лжи правду?
В Латвии использование теста при отборе сотрудников Госполиции - новинка. Однако полиграф для получения доказательств используют правозащитные учреждения, несмотря на убедительную нехватку доказательств эффективности этого метода. Тест на полиграфе прямым образом не показывает, лжет ли кто-то. С помощью устройства можно измерить различные физиологические реакции, например, давление, потение пальцев, скорость дыхания, пульс. Американская ассоциация психологии (АРА) пишет - нет доказательств, что какие-то конкретные физиологические реакции можно связать только и единственно с ложью. Невинный человек может чувствовать стресс, отвечая на вопросы, в свою очередь лжец в такой ситуации может чувствовать себя комфортно.
Поэтому оценки, может ли полиграф помочь установить правду, очень неоднозначны. Например, Американская ассоциация полиграфа, обобщив исследования, утверждает, что устройство эффективно в 85 - 95% случаев в зависимости от того, опрашивают ли интервьюируемого о каком-то конкретном событии или задают всеобщие вопросы. Критики не столь благожелательны.
Результаты научных исследований об эффективности полиграфа обобщила и Национальная академия наук США. Есть разница в результатах в зависимости от того, задают ли вопрос о деталях, которые может знать только кто-то, связанный с событием, или же задают общие вопросы, как на рабочем интервью. Однако в целом исследователи пришли к выводу, что "почти столетние исследования в психологии и физиологии не создали основания для ожиданий, что тесты полиграфа могут быть очень точными". И АРА советует относиться к результатам теста скептически.
Тренированный человек может обмануть устройство
На результаты влияет и способность тренированных людей, контролируя свои реакции, "обмануть" тест, выяснила группа ученых из университета Юты. Примерно половину из 120 жителей Солт-Лейк-Сити, принимавших участие в эксперименте, ученые после получасового инструктажа удачно сумели научить, как обходить тест. Проводящий тест в большинстве случаев не смог отличить, какие участники используют методы для обмана теста, а какие этого не делают.
Впрочем, эксперты поясняют, что сам полиграф используют только в небольшой части интервью. Также допускается, что полиграф может сгодиться как аксессуар. Умному следователю результаты теста помогут создать разговор, чтобы провести допрос с лучшими результатами. И в Министерстве внутренних дел поясняют, что "проводя проверку кандидата с помощью полиграфа, одновременно проводится и психологическая оценка кандидата". Министерство не раскрывает, кто будет проводить тест, однако добавляет, что внешняя услуга для этого привлечена не будет.
Кто использует тест?
Советница Гиргенса Беата Йоните в ответе Re:Check сослалась на факт, что тест используют для отбора кандидатов на должности высокого уровня в правозащитные учреждения и учреждения безопасности. Это правда. В США, например, нужно пройти тест, поступая на службу в полицию. Такую проверку проходят и все сотрудники ФБР. В то же время Верховный суд поставил под сомнение использование полиграфа в судах, так как "нет единогласия, что доказательства полиграфа заслуживают доверия". Их как доказательство не признают суды в Великобритании, хотя и использует Служба пробации. В Канаде детекторы лжи используют в полицейских расследования, однако суды не принимают их в качестве доказательств, так как результаты считают не вызывающими доверия и рискованными.
И в Латвии его использование и мнение о нем отличаются. Тест на полиграфе - признанный метод судебной экспертизы. Его в расследованиях использует и Госполиция, чтобы подтвердить ранее полученные доказательства как окончательное действие, когда другими методами расследования полная уверенность не получена, рассказали в полиции. Мнение эксперта по полиграфии не является более надежным, чем другие доказательства, и для проведения теста требуется согласие интервьюируемого. Это происходит примерно 15-20 раз в год. Полиция метод для отбора работников не использует.
Йоните добавила, что этот тест отбора сотрудников ранее использовался для отбора сотрудников системы МВД. Где и когда, она не сказала, так как это информация ограниченной доступности.
СГД идею о тестах на полиграфе забраковала
Ранее депутаты Сейма предложили обсудить, можно ли такой тест ввести для отбора сотрудников Службы госдоходов (СГД). Экс-директор СГД Инара Петерсоне рассказала Re:Check, что в службе такую идею не поддержали, так как проведение теста для таких целей не оговорено в правовом регулировании и его эффективность поставлена под сомнение.
На то, что в Латвии этот метод для отбора работников обычно не используют, так как у него нет правового регулирования, указал и бывший начальник Госполиции, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня Алдис Лиелюксис. Кроме того, Улдис Микельсонс, единственный признанный латвийский судебный эксперт, использующий тест на полиграфе, в своем исследовании от 2007 года указал, что в Латвии для него нет правовой регламентации, кроме того, не научно обоснованно использовать тест, чтобы пытаться понять намерения человека, а не конкретные факты о прошлом или настоящем.
Министр у себя в Facebook опубликовал видео, поясняющее, как поинтересоваться, например, есть ли у кандидатов деньги в офшорах или есть ли у него родственник, заинтересованный в исходе конкурса на закупку.
Йоните указала, что использование регламентируют в правилах конкурса на отбор кандидатов. Она также ответила, что министр неоднозначные оценки об эффективности метода рассмотрел, однако тест все-таки будет использовать, так как "в жизни ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов".