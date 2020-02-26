"Переделать": главный архитектор Риги о проекте Lidl в Агенскалнсе

Дело в том, что размер и вид здания не соответствуют историческому наследию Агенскалнса. Во вторник, 25 февраля, главный архитектор Риги Гвидо Принцис заявил, что по этой причине проект необходимо переделать, сообщило Русское вещание LTV7 в передаче "Сегодня вечером".

Отмечается, что Агенскалнс, также как и Саркандаугава, Торнякалнс и Московский форштадт - особо охраняемая территория, за развитием которой в столице следят особенно тщательно.

На деле это означает, что здесь нельзя строить высотные здания рядом с малоэтажной кирпичной или деревянной застройкой, характерной для Агенскалнса.

Будущий Lidl и не запланирован как высотка - строительство подразумевает два этажа с закрытой парковкой на 160 машин, но и это чересчур, считают активисты района.

"Мы как общество Агенскалнса не выступаем против постройки магазина. Но важно, каким он будет. Если на рынок Латвии из Европы приходит новое большое предприятие, оно должно с уважением относиться к местным традициям и истории.

Огромный стандартный ангар в эту среду не вписывается. Рядом памятник деревянной застройки государственного значения — улица Калнциема", - пояснил агенскалнский общественный активист Отто Озолс.

Не согласован проект Lidl и в Стройуправе. Основная причина - он не вписывается в окружающую среду. Вопросы вызывают и количество парковочных мест - 160. Такая большая цифра подразумевает возможные транспортные заторы и угрожает удобству пешеходов в этом районе.

По мнению главного архитектора Риги Гвидо Принциса, на эти вопросы необходимо либо ответить, либо придумать другое решение.

"В новом объекте должны как-то откликаться материалы окружающей среды, которые характерны Агенскалнсу. Это дерево, кирпич, камень — натуральные материалы, — деревья, озеленение. Это должно быть важной частью этого объекта", - отметил Принцис.

В настоящее время проведено лишь общественное обсуждение о вырубке 14 деревьев. Оно закончилось 24 февраля и его результаты пока не подсчитаны. Всего получено 160 отзывов.