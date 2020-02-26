"Девять из одиннадцати - употребляли": пугающие данные проверок школьников на наркотики

Только в этом году Госполиция при участии кинолога Государственной пограничной службы провела 28 проверок в учебных заведениях Земгальского региона.

27 воспитанников были отправлены на экспертизу. Всех результатов еще нет, но в большинстве случаев, к сожалению, наличие наркотических веществ в организме подростков подтвердилось, сообщает Zemgales reģionālā televīzija.

Как рассказала специалист Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня, результаты экспертизы приходят в течение трех недель.

Например, в одной школе на проверку отправили 11 школьников, у девяти из них подтвердилось употребление марихуаны.

Как правило, проверки проходят в тех школах, откуда были получены сигналы.

Директор Государственной гимназии им. Спидолы в Елгаве Илзе Вилкарсе рассказала, что сигналы об употреблении запретных веществ, как правило, приходят от родителей, и она за это им очень благодарна.

В больнице Gintermuiža отметили, что даже те подростки, анализы которых оказываются чистыми, нередко признаются, что пробовали какие-либо наркотики. К тому же употребляющие становятся все моложе.

Как отмечает сотрудница больницы Gintermuiža Криста Бруна, очень важно выяснить, было ли употребление наркотиков эпизодичным или уже образовалась устойчивая зависимость - в таком случае необходимо изучать ситуацию глубже - какие отношения у подростка в семье, зачем ему понадобился поиск таких ощущений.