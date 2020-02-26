Премьер призвал Борданса делать свою "домашнюю работу", а не критиковать других

Характеризуя разногласия в правительстве, где Борданс в последнее время часто выступает против министров KPV LV, Кариньш в интервью телеканалу TV3 вспомнил школьные годы, где был мальчик, который всегда жаловался на других, пытаясь привлечь к себе внимание, хоть и сам не делал свою домашнюю работу.

По словам Кариньша, сейчас ситуация в правительстве похожа. Премьер призвал Борданса больше заниматься работами на своем поле, где, например, по-прежнему не видны конкретные предложения по сокращению длительности судопроизводств.

Кариньш признал, что в коалиции из пяти партий не было и не будет легко работать, кроме того, ситуацию еще больше дестабилизируют близкие внеочередные выборы в Рижскую думу.

Напомним, Кариньш во вторник на заседании правительства не поддержал призыв Борданса освободить советника министра экономики Ральфа Немиро Павла Ребенка от должности в правлении Рижского свободного порта.

Незадолго до принятия правительством решения о Национальном плане развития на 2021-2027 годы, Борданс рассказывал о, по его мнению, нечестной отставке госсекретаря Минеэкономики Эрика Эглитиса, а также о претендовании Ребенка на должность члена совета Latvenergo и его назначение заместителем председателя правления Рижского свободного порта.

Министр юстиции заявил, что он мог бы поддержать НАП2027, в котором в качестве одних из центральных целей упомянуты верховенство закона и справедливость, если Кариньш и Немиро отзовут Ребенка с правления порта.

Немиро ответил, что не будет отвечать на сказанное Бордансом, так как "сейчас предвыборное время, когда Борданс обозначает агитацию на выборах в Рижскую думу". В то же время Немиро отметил, что "министр юстиции - не репутационный судья".

"Если мы оцениваем репутацию человека, то такой вопрос в повестку дня не включен. Борданс - не человек, который нас должен оценивать, он не репутационный судья", - отметил Немиро.