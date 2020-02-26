У Греты Тунберг умер дедушка

"Вчера мой дедушка Олаф Тунберг умер. Ему было около 95 лет. Он был одним из самых добрых людей, которых я когда-либо знала. Мы ужасно скучаем по нему. Мы ужасно скучаем по нему", - написала экоактивистка под архивными снимками с дедушкой.