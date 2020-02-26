Ср, 26.02.2020
Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности. Уга Думпис, инфектолог

У Греты Тунберг умер дедушка

ФОТО: SCANPIX

Шведская экоактивистка Грета Тунберг написала в своём Instagram о том, что её 95-летний дедушка скончался 25 февраля. Олаф Тунберг был знаменит в Швеции в качестве актёра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что папа Греты - Сванте Тунберг - пошел по стопам отца, став актёром.

"Вчера мой дедушка Олаф Тунберг умер. Ему было около 95 лет. Он был одним из самых добрых людей, которых я когда-либо знала. Мы ужасно скучаем по нему. Мы ужасно скучаем по нему", - написала экоактивистка под архивными снимками с дедушкой.

Напомним, в августе 2018 году Тунберг начала школьную забастовку, каждую неделю протестуя у здания правительства Швеции в Стокгольме. Постепенно ее способ протеста привлекал все больше внимания, побуждая организовывать еженедельные демонстрации "Пятницы будущему" и школьников в других странах.

Девочка стало лицом молодежного движения против бездействия политиков в сфере климата и охраны окружающей среды.

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