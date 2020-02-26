У Греты Тунберг умер дедушка

Шведская экоактивистка Грета Тунберг написала в своём Instagram о том, что её 95-летний дедушка скончался 25 февраля. Олаф Тунберг был знаменит в Швеции в качестве актёра.
Стоит отметить, что папа Греты - Сванте Тунберг - пошел по стопам отца, став актёром.
"Вчера мой дедушка Олаф Тунберг умер. Ему было около 95 лет. Он был одним из самых добрых людей, которых я когда-либо знала. Мы ужасно скучаем по нему. Мы ужасно скучаем по нему", - написала экоактивистка под архивными снимками с дедушкой.
Напомним, в августе 2018 году Тунберг начала школьную забастовку, каждую неделю протестуя у здания правительства Швеции в Стокгольме. Постепенно ее способ протеста привлекал все больше внимания, побуждая организовывать еженедельные демонстрации "Пятницы будущему" и школьников в других странах.
Девочка стало лицом молодежного движения против бездействия политиков в сфере климата и охраны окружающей среды.