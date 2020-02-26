Премьер-министр Японии призвал отложить все крупные спортивные и культурные мероприятия

Если организаторы все-таки решат дать таким мероприятиям зеленый свет, премьер-министр хочет, чтобы был ограничен их масштаб.

"Следующие две недели важны для Японии, чтобы предотвратить вспышку заболевания", - сообщил Абэ.

В Японии коронавирусом Covid-19 заболели уже примерно 860 человек, в том числе 691 случай заболевания подтвержден на круизном судне Diamond Princess, которое находится под карантином.