Ср, 26.02.2020
Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности. Уга Думпис, инфектолог

Премьер-министр Японии призвал отложить все крупные спортивные и культурные мероприятия

Синдзо Абэ

ФОТО: Reuters/ScanPix

Для того, чтобы ограничить распространение коронавируса, премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал организаторов на две недели отложить крупные спортивные и культурные мероприятия.

Если организаторы все-таки решат дать таким мероприятиям зеленый свет, премьер-министр хочет, чтобы был ограничен их масштаб.

"Следующие две недели важны для Японии, чтобы предотвратить вспышку заболевания", - сообщил Абэ.

Регбийный союз Японии уже решил отложить из-за коронавируса 16 матчей.

В Японии коронавирусом Covid-19 заболели уже примерно 860 человек, в том числе 691 случай заболевания подтвержден на круизном судне Diamond Princess, которое находится под карантином.

Четыре пассажира судна после заболевания вирусом скончались.

Галерея: Дефицит туалетной бумаги в затронутом коронавирусом Гонконге

Последние новости

НАВЕРХ