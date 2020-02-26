Премьер-министр Японии призвал отложить все крупные спортивные и культурные мероприятия

Для того, чтобы ограничить распространение коронавируса, премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал организаторов на две недели отложить крупные спортивные и культурные мероприятия.
Если организаторы все-таки решат дать таким мероприятиям зеленый свет, премьер-министр хочет, чтобы был ограничен их масштаб.
"Следующие две недели важны для Японии, чтобы предотвратить вспышку заболевания", - сообщил Абэ.
Регбийный союз Японии уже решил отложить из-за коронавируса 16 матчей.
В Японии коронавирусом Covid-19 заболели уже примерно 860 человек, в том числе 691 случай заболевания подтвержден на круизном судне Diamond Princess, которое находится под карантином.
Четыре пассажира судна после заболевания вирусом скончались.
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