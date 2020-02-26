Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке

Панарин в последнем матче за "Рейнджерс" отметился результативной передачей и голом в ворота "Айлендерс" (4:3 ОТ). Таким образом, россиянин продлил результативную серию до 10 матчей.

Хоккеист стал первым игроком в XXI веке, который имеет на своем счету две 10-матчевые результативные серии в дебютном сезоне за клуб. Ранее подобное удавалось легендарному канадцу Уэйну Гретцки в сезоне-1996/1997. Примечательно, что в том сезоне Гретцки также дебютировал за "Рейнджерс".

Стоит добавить, что гол в матче против "Айлендерс" стал для Панарина 32-м в текущем сезоне. Таким образом, хоккеист установил личный рекорд по забитым голам в сезоне НХЛ. До этого лучшим результатом Панарина была 31 шайба за сезон. Всего на счету Панарина 148 шайб в НХЛ.