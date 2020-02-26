Ср, 26.02.2020
Вот если я дам тебе денег, фактически они лежат в твоем кармане, но распоряжаюсь ими я. Так и у Путина. Оппозиционер Любовь Соболь

фото и видео ⟩ Настоящие звёзды соцсетей: овчарка "усыновила" хорька. Теперь они неразлучны

ФОТО: instagram.com/nova_n_pacco/

Диана Гриб из Литвы является хозяйкой овчарки по кличке Нова. Однако это не единственное животное в доме: ещё один член семьи – хорёк Пакко. Удивительно, но питомцы сильно сдружились! Теперь они всегда вместе – играют, едят и спят, сообщает издание Metro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nova'n'Pacco (@nova_n_pacco) on

Диана рассказала, что как только принесла Пакко, тот первый день вообще не обращал внимания собаку. А овчарка, в свою очередь, практически ходила за хорьком следом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nova'n'Pacco (@nova_n_pacco) on

В настоящее время парочка - неразлучные друзья. Пакко часто берёт у Новы её еду, оставляя только "крошки". Но овчарка так привязалась к грызуну, что прощает ему всё.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nova'n'Pacco (@nova_n_pacco) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nova'n'Pacco (@nova_n_pacco) on

Кроме того, питомцы Дианы уже стали настоящими знаменитостями соцсетей Instagram и Facebook. Любой опубликованный Дианой снимок зверей набирает сотни лайков и комментариев.

Подписчики восхищаются дружбой Пакко и Новы, а также тем, что у них есть заботливая хозяйка.

Последние новости

НАВЕРХ