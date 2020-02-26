фото и видео ⟩ Настоящие звёзды соцсетей: овчарка "усыновила" хорька. Теперь они неразлучны

Диана рассказала, что как только принесла Пакко, тот первый день вообще не обращал внимания собаку. А овчарка, в свою очередь, практически ходила за хорьком следом.

В настоящее время парочка - неразлучные друзья. Пакко часто берёт у Новы её еду, оставляя только "крошки". Но овчарка так привязалась к грызуну, что прощает ему всё.

Кроме того, питомцы Дианы уже стали настоящими знаменитостями соцсетей Instagram и Facebook. Любой опубликованный Дианой снимок зверей набирает сотни лайков и комментариев.