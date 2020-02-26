В прошлом году в пожарах погибли 76 человек. Это самый низкий показатель за пять лет

В прошлом году в результате пожаров погибли 76 человек. В 2018 году жертвами пожаров стал 81 человек, в 2017 году - 79, в 2016 году - 95, в 2015 году - 88 человек.

Пострадали в пожарах в 2019 году 279 человек, спасены из горящих зданий 406 человек. В предыдущем году в пожарах пострадал 301 человек.

В 2019 году пожары уничтожили 611 зданий, также сгорели 232 транспортных средства.

За 2019 год зарегистрировано 8985 пожаров, что на 1,63% меньше, чем годом ранее.