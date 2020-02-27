Чт, 27.02.2020
Все свободы, прописанные в конституции [России] - не действуют. Нет свободы слова, нет свободы печати, свободы вероисповедания. Катя, иммигрант из России

"Ювентус" и "Реал" потерпели поражения с минимальным счётом
Обзор Лиги чемпионов

Реал Мадрид - Манчестер Сити

ФОТО: AFP/SCANPIX

В среду, 26 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых "Ювентус" неожиданно уступил на выезде "Лиону", а мадридский "Реал" дома проиграл "Манчестер Сити".

Лион - Ювентус 1:0

Французский "Лион" у себоя дома с минимальным счётом обыграл туринский "Ювентус" благодаря голу Луки Тусара. В оставшееся время итальянский клуб пытался отыграться, но ему так и не удалось этого сделать.

Туринцы провели очень слабый выездной матч, позволив "Лиону" одержать сухую победу, что важно в свете грядущего ответного матча в Италии, который пройдёт 17 марта.

Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:2

Мадридский "Реал" у себя дома потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" со счётом 1:2. Счёт в матче на 60-й минуте открыл полузащитник испанской команды Иско. На 78-й минуте Габриэл Жезус сравнял счёт, а четыре минуты спустя главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал Кевин Де Брёйне.

Матч запомнился ещё и тем, что в  концовке встречи защитник "Реала" Серхио Рамос получил прямую красную карточку. В итоге - 2:1 в пользу "Сити" и сумасшедшая интрига перед ответным поединком в Манчестере.

НАВЕРХ