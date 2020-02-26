Не выдержав психологической атмосферы, в Риге из дома без верхней одежды сбежал мальчик

На месте происшествия выяснилось, что владелица квартиры на остановке у Центрального рынка заметила мальчика без верхней одежды. Подросток подошел к ней и попросил позвонить в полицию, чтобы выяснить местонахождение ближайшего приюта. Услышав тему разговора, женщина поняла, что в этот момент не может остаться безразличной, и, узнав, что у парня произошел серьезный конфликт с матерью, предложила приют у себя.

Однако по прибытии в квартиру она поняла, что может предложить ему только кратковременный ночлег и для разрешения ситуации необходимо привлечь полицию.

Мальчик сидел в гостиной на диване и трясся, поэтому стражи порядка решили вызвать медиков. Во время разговора встревоженный и замерзший подросток со слезами рассказал, что мать регулярно относится к нему неуважительно. В беседе с медиками мальчик также упомянул, что периодически к нему применялась физическая сила.

Обычно ссоры начинались, так как мать была недовольна его оценками, а в качестве средства мотивации она использовала крик. В последнее время ссоры и обвинения стали очень частыми, поэтому он не мог больше находиться дома.

Мать не обратила внимание и на слова ребенка, что он больше не хочет жить. Медики решили доставить 15-летнего подростка в больницу для дальнейших проверок.

Также мальчику объяснили, что ночные приюты предусмотрены для взрослых без определенного места жительства, в свою очередь, попавшие в беду дети могут в любое время суток обратиться в кризисный центр, где им будет обеспечена как постель, так и пища. Кроме того, для решения ситуации будут привлечены необходимые службы, в том числе и Сиротский суд, который в отдельных случаях может назначить опекуном ребенка другого родственника.

Другой экипаж RPP отправился домой к парню, чтобы выслушать версию матери. Встреченная по адресу женщина рассказала стражам порядка, что ее сын списывался с какой-то неизвестной совершеннолетней девушкой. После школы он закинул вещи домой и снова ушел. Мать ребенка утверждала, что неизвестная ей знакомая ее сына дала ему опьяняющие вещества, которые и стали причиной произошедшей ссоры, и поэтому он полуголый сбежал из дома.

Нужно добавить, что во время осмотра ребенка ни у медиков, ни у полицейских не возникло подозрений, что он мог употреблять одурманивающие вещества. Женщина о пропаже сына уже сообщила в Госполицию.