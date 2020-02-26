Остапенко завершила выступления в Дохе

Матч между теннисистками продолжался 1 час 58 минут и завершился со счётом 2:6, 7:5, 1:6 в пользу чешки.

По ходу встречи Остапенко, которая занимает 41-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила 11 двойных ошибок. Квитова (11 WTA) сделала девять эйсов, восемь брейков и допустила девять двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал 4:3 в пользу Квитовой.

За выход в 1/8 финала турнира в Дохе Остапенко заработала 105 рейтинговых очков. В следующем раунде Квитова сыграет или с чешкой Каролиной Плишковой, или с Онс Жабер из Туниса.

Петра Квитова за время своей профессиональной карьеры выиграла 27 титулов WTA, а в 2011 и 2014 годах она побеждала на Уимблдоне. Кроме того, в прошлом году она дошла до финала Australian Open, а также победила на турнирах в Сиднее и Штуттгарте.

Напомним, что год назад Остапенко смогла дойти до второго раунда турнира в Дохе, уступив украинке Элине Свитолиной. Таким образом, латвийской теннисистке удалось защитить завоеванные год назад очки.

Ранее первый раунд турнира в Дохе не смогла преодолеть Анастасия Севастова, которая проиграла первой ракетке Балтии Анетт Контавейт со счётом 4:6, 6:7 (3:7).