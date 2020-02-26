Отказаться от соли во время уборки дорог зимой? Это невозможно!

В среду подкомиссия рассматривала инициативу жителей по поиску решения проблемы чрезмерного использования соли на городских улицах в зимний период для таяния льда и снега. Руководитель комиссии Артур Том Плешс указал, что на заседании обрисовались несколько возможностей, как можно было бы снизить использование соли.

После заслушивания ответственных структур, большинство депутатов указало, что нужно найти баланс в использовании соли, однако отказаться от нее невозможно, так как это создаст различные практические сложности.

То же самое указали представители нескольких ответственных служб и эксперт, который по заданию Рижской думы провел исследование по этому вопросу.

Руководятся печальным опытом

Глава департамента автосообщения Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс пояснил, что, выслушав жалобы на использование соли, на автодорогах оно было снижено с семиметровой полосы на полосу шириной 6,5 метров. Он пояснил, что обработка дорог - вопрос безопасности движения, и указал на пережитые в 2015 году тяжелые аварии, когда дороги не были своевременно обработаны. После событий 2015 года проводится обработка дорог до ожидаемого обледенения.

Как отметил Вецтиранс, если вместо соли использовать грубый песок и различную мелкую щепу, это снизит скорость движения, кроме того, щепа повреждает шины и может поцарапать окна машин.

Представитель VARAM акцентировал, что по отношению к использованию соли нужно оценить долгосрочные последствия - увеличение загрязнения воздуха, а также негативные последствия для насаждений и автомобилей. Если нет альтернативы для использования соли, нужно проводить все компенсирующие действия, например, сугробы с большой концентрацией соли нельзя перекладывать на почву рядом с деревьями, также необходимо мыть места, когда все растает. VARAM разработало рекомендации и о других противоскользящих материалах.

Представитель экологического консультативного совета обратил внимание на то, что правила Кабмина не регулируют, какие противоскользящие материалы нужно использовать для обработки тротуаров, парков и велодорожек.

Принимая во внимание, что в отдельных самоуправлениях соль используется в объеме 20 килограммов на жителя, по мнению совета, нужно снизить использование соли хотя бы на пешеходных дорогах.

Представитель департамента сообщения Рижской думы пояснил, что за содержание тротуаров ответственны владельцы и управляющие зданиями. Ситуация зависит и от дворников - отдельные дворники на неубранный, притоптанный снег бессмысленно сыплют сверху соль. Он отметил, что его учреждение действует согласно исследованиям Рижского технического университета, и по заказу департамента среды Рижской думы было проведено еще одно исследование об использовании альтернативных технологий на городских улицах.

Департамент сообщения Рижской думы экспериментально начал не использовать соль на улицах с меньшим сообщениям, а из-за мягкой зимы этот эксперимент будет продолжен в будущем, чтобы убедиться в его эффективности.

По словам эксперта, который провел исследование по заказу Рижской думы, общественное мнение услышано и нужно смотреть, каким образом снизить использование соли. Нет столь же дешевой технологии, которая обеспечила бы равноценный эффект, пояснил ученый. Использование соли можно снизить, проводя оперативную механическую чистку, которая обойдется дороже.

Эксперт подчеркнул, что в мире в основном используется соль или хлорид натрия, в свою очередь чтобы снизить негативный эффект хлорида, в смесь иногда добавляют фосфаты.