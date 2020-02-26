Суду передано дело об убийстве девочки-подростка в Болдерае

Как гласит обвинение, в ночь с 17 на 18 июня 2019 года компания молодых людей, в том числе убитая и оба обвиняемых, распивали спиртные напитки во дворе одного из домов в Болдерае. Обвиняемые изнасиловали потерпевшую, которая находилась в беспомощном состоянии, попытались ее задушить, завернули в спальный мешок и сбросили в Булльупский канал. В тот момент девушка была еще жива.

Тело убитой девушки обнаружил рыболов рано утром 18 июня в Булльупском канале. Вскоре после этого по подозрению в совершении преступления были задержаны двое ее знакомых парней 1991 и 1999 г. рожд., ранее не попадавших в поле зрения полиции.

Обвинение им предъявлено по статье Уголовного закона об изнасиловании лица, не достигшего 16-летнего возраста. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Также обвинение предъявлено за убийство при отягчающих вину обстоятельствах, то есть с целью сокрытия другого преступления, если оно совершенно группой лиц или убит несовершеннолетний. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.