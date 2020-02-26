Суду передано дело об убийстве девочки-подростка в Болдерае

Прокурор прокуратуры Рижского судебного округа передала в суд уголовное дело, по которому два молодых человека обвиняются в групповом изнасиловании девочки-подростка и ее убийстве при отягчающих вину обстоятельствах, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Как гласит обвинение, в ночь с 17 на 18 июня 2019 года компания молодых людей, в том числе убитая и оба обвиняемых, распивали спиртные напитки во дворе одного из домов в Болдерае. Обвиняемые изнасиловали потерпевшую, которая находилась в беспомощном состоянии, попытались ее задушить, завернули в спальный мешок и сбросили в Булльупский канал. В тот момент девушка была еще жива.
Тело убитой девушки обнаружил рыболов рано утром 18 июня в Булльупском канале. Вскоре после этого по подозрению в совершении преступления были задержаны двое ее знакомых парней 1991 и 1999 г. рожд., ранее не попадавших в поле зрения полиции.
Обвинение им предъявлено по статье Уголовного закона об изнасиловании лица, не достигшего 16-летнего возраста. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Также обвинение предъявлено за убийство при отягчающих вину обстоятельствах, то есть с целью сокрытия другого преступления, если оно совершенно группой лиц или убит несовершеннолетний. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Один из обвиняемых не признает вины, другой признает убийство, но отрицает, что оно было совершено в группе, а также отрицает факт изнасилования.