"Теннис, прощай!". Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

"Как отпустить единственную жизнь, которую знаешь? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь и которая принесла тебе слёзы и радость. Спорт, где ты нашла семью и болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, прощай", - написала Шарапова.

Мария Шарапова - обладательница 36 титулов WTA, включая пять побед на турнирах "Большого шлема" - Australian Open (2004), US Open (2006), "Ролан Гаррос" (2012, 2014) и "Уимблдон" (2006). Кроме того, Шарапова стала серебряной медалисткой Олимпиады-2012, где была знаменосцем сборной России.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний, в результате чего теннисистку дисквалифицировали на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд сократил её отстранение и Шарапова вернулась на корт в 2017 году.

Российская теннисистка много лет боролась с травмой плеча, на котором еще в 2008 году перенесла операцию. Из-за этого она была вынуждена сняться со многих турниров, а в 2019 году теннисистка провела 15 матчей, из которых проиграла семь.