Ср, 26.02.2020
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  • На многоэтажной парковке сломалось колесо. Торговый центр ответственность не несет

На многоэтажной парковке сломалось колесо. Торговый центр ответственность не несет

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina

Некая женщина отправилась за покупками в популярный торговый центр - заехала на многоэтажную автостоянку, где разбила колесо своего автомобиля - его невозможно отремонтировать. 

В сети Facebook Инга Варпиня написала, что такой ущерб ее автомобилю нанесло оборудование автостоянки, основная задача которого - предотвратить подобные поломки.

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina

Речь идет о трубах, которые находятся вдоль выезда с парковки. Их основная функция - держать машину на безопасном расстоянии от стены, чтобы транспортное средство не поцарапалось. Об этом сообщила руководитель торгового центра. 

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina

Однако, на фотографиях видно, что причинить ущерб могут крепления - как диску, так и самой покрышке. Торговый центр отрицает свою ответственность. 

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