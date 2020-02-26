На многоэтажной парковке сломалось колесо. Торговый центр ответственность не несет

Некая женщина отправилась за покупками в популярный торговый центр - заехала на многоэтажную автостоянку, где разбила колесо своего автомобиля - его невозможно отремонтировать.
В сети Facebook Инга Варпиня написала, что такой ущерб ее автомобилю нанесло оборудование автостоянки, основная задача которого - предотвратить подобные поломки.
Речь идет о трубах, которые находятся вдоль выезда с парковки. Их основная функция - держать машину на безопасном расстоянии от стены, чтобы транспортное средство не поцарапалось. Об этом сообщила руководитель торгового центра.
Однако, на фотографиях видно, что причинить ущерб могут крепления - как диску, так и самой покрышке. Торговый центр отрицает свою ответственность.