"Динамо" завершило сезон поражением в Новосибирске

Команда Гирта Анкипанса на выезде уступила новосибирской "Сибири" со счётом 2:4 (1:0, 1:1, 0:3).

В первом периоде рижане многократно угрожали воротам соперника, но забросить шайбу смогли за 8 минут до конца первого периода - автором гола стал Картер Эштон, который реализовал момент после передачи Александра Протаповича.

На 50-й секунде второго периода рижанам удалось удвоить своё преимущество благодаря точному броску Бена Маршалла. Затем у "Динамо" было численное большинство, во время которого удалось создать несколько неплохих моментов у ворот противника, но забить ещё так и не удалось. До перерыва хозяевам всё-таки удалось сократить отставание в счёте до минимума - гол на счету Микаэля Руохомаа.

За 10 минут до конца матча Игорь Макаров сравнял счёт, а в ворота "Динамо" встал Рейнис Лиепиньш, который в оставшееся время пропустил две шайбы. Сначала "Сибирь" вывел вперёд Александр Шаров, а за 5 минут до финальной сирены Данил Романцев установил окончательный счёт.

"Динамо" завершило сезон с 41 очков в 62 матчах и расположилось на 11 месте в Западной конференции. В этом сезоне рижанам удалось забросить 103 шайбы - это худший результат команды с сезона-2008/09.