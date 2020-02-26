Сурков дал первое после отставки интервью. Что он сказал и что это значит?

Русская служба Би-би-си приводит ключевые высказывания бывшего советника президента с комментарием корреспондента Петра Козлова.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов:

После затянушейся паузы Владимир Путин все же освободил Владислава Суркова от должности, на которой тот давно уже заскучал. Но пока не совсем понятно, что же именно стало причиной этой скуки.

То ли масштаб личности теперь уже бывшего помощника президента настолько широк, что тесно и душно ему стало на просторах Киева, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии, отношения с которыми он курировал. Такую версию форсируют соратники Суркова.

То ли просто самостоятельно действовать на таком важном для Кремля геополитическом направлении ему не давали - второй ключ от Донбасса, к примеру, всегда был у людей при погонах. Да и добиться больших успехов почти что за семь лет Суркову так и не удалось.

В последние годы он не раз порывался уйти из Кремля, о чем свидетельствовали публичные анонсы его отставки, которые неоднократно делал давний соратник Суркова Алексей Чеснаков. Последнему анонсу наконец суждено было сбыться.

Первое после отставки интервью Сурков дал тому же Чеснакову.

"Резко повернуть оглобли"

Кураторство Сурковым украинского направления пришлось на время с самого начала противостояния на киевском Майдане и кровопролитных столкновений на востоке Украины.

После того как на востоке Украины начались боевые действия, в которых Россия неформально оказывала значительную поддержку сепаратистам Донбасса, на международных переговорах в Минске Киеву навязали договор. Главная идея - вернуть в состав Украины Луганск и Донецк, которые бы при этом остались под влиянием Москвы. Однако реализовать этот сценарий Суркову так и не удалось.

Теперь он настаивает (несмотря на опровержения со стороны пресс-секретаря президента России), что подход Кремля к решению проблемы Донбасса изменился. А значит и реализовывать ее должен уже кто-то другой.

"Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял - будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал. Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником.