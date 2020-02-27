Олимпийский чемпион обвинён в групповом изнасиловании

Как сообщает источник, канадская таэквондистка Одри Анна Леблан заявила, что она стала жертвой группового изнасилования.

Женщина рассказала, что в 2010 году в одной из гостиниц Далласа Лопес в компании других мужчин он напоил её и надругался над ней. По словам Леблан, после того как она выпила коктейль, она практически сразу потеряла возможность контролировать себя.

"Он сказал мне, что всё хорошо, начал меня целовать и бросил на кровать", - приводит слова канадки USA Today.

Отметим, что спортсмен не в первый раз сталкивается в публичных обвинениях в сексуальных преступлениях. Ранее он обвинялся в домогательствах по отношению к бывшей партнёрше по национальной сборной. Теперь число возможных жертв американского спортсмена выросло до шести.