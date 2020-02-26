Wizz Air закроет четыре направления из Риги

Венгерская авиакомпания Wizz Air с 1 июня прекращает полеты по четырем направлениям. Представитель компании Андраш Радо подтвердил это, однако конкретные направления он не стал называть.
По наблюдениям агентства LETA, на сайте Wizz Air невозможно на даты после 1 июня зарезервировать билеты в Рейкьявик (Исландия), Берген (Норвегия), Барселону (Испания) и Тель-Авив (Израиль).
Радо пояснил, что с 1 июня планируется изменить карту полетов из Риги. Также Wizz Air на 18% сократит количество мест в латвийской столице. Полеты по девяти из нынешних 13 маршрутов продолжатся, в том числе в популярные Лондон, Дортмунд и Эйндховен.
"Всем работникам, которых коснутся изменения на рижской базе, мы предложим вакансии в других местах", - сказал Радо.
Как сообщалось ранее, Wizz Air в конце марта планирует закрыть перелеты из Вильнюса в Афины и Рейкьявик.
На данный момент Wizz Air совершает авиарейсы на 104 самолетах Airbus A320 и A321 по 600 маршрутам - 142 конечных пункта в 44 странах.