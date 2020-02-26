Wizz Air закроет четыре направления из Риги

По наблюдениям агентства LETA, на сайте Wizz Air невозможно на даты после 1 июня зарезервировать билеты в Рейкьявик (Исландия), Берген (Норвегия), Барселону (Испания) и Тель-Авив (Израиль).

Радо пояснил, что с 1 июня планируется изменить карту полетов из Риги. Также Wizz Air на 18% сократит количество мест в латвийской столице. Полеты по девяти из нынешних 13 маршрутов продолжатся, в том числе в популярные Лондон, Дортмунд и Эйндховен.

"Всем работникам, которых коснутся изменения на рижской базе, мы предложим вакансии в других местах", - сказал Радо.

Как сообщалось ранее, Wizz Air в конце марта планирует закрыть перелеты из Вильнюса в Афины и Рейкьявик.