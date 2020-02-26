С 1 марта подорожают некоторые алкогольные напитки

По расчетам Службы государственных доходов (СГД) с 1 марта, когда повысятся ставки акцизного налога, рост цен на пиво в розничной торговле составит 1 цент (для бутылки 0,5 литра крепостью 5 градусов).
На вино (0,75 литра) рост цен составит 5 центов, на водку (40% 0,5 литра) - 19 центов.
СГД напоминает, что согласно поправкам к закону об акцизном налоге с 1 марта повышаются ставки налога на алкогольные напитки.
Как сообщалось, 20 февраля парламент в окончательном чтении принял поправки к закону об акцизном налоге, предполагающие более медленный рост акцизного налога на алкоголь, чем планировалось ранее.
Было принято решение повышать ставки акцизного налога на алкоголь в 2020 и 2021 году в среднем на 5% в год.
Таким образом, налог на литр крепкого алкоголя будет увеличен на 0,38 евро в 2020 году и на 0,4 евро в 2021 году, для вина рост составит 0,06 евро за литр в 2020 и 2021 году, а для пива - 0,03 евро за литр.
Для промежуточных продуктов (крепостью от 15% до 22%) акциз увеличится со 168 евро до 176 евро за 100 литров, для спирта и остальных алкогольных напитков акцизный налог с 1 марта вырастет с 1564 евро до 1642 евро за 100 литров абсолютного спирта, а через год - до 1724 евро. В свою очередь акциз на пиво повысится с 7,4 евро до 8,2 евро за 100 литров, что немного больше, чем предполагалось ранее.