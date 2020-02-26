Жильцы многоэтажки в центре Риги жалуются на невыносимый холод в квартирах

В интервью программе телеканала TV3 Bez Tabu хозяин квартиры Агрис рассказал, что на протяжении многих лет максимальная температура воздуха в квартирах составляет +15...+16 градусов. "Мне кажется, что это недопустимо. Мы несколько раз ходили в домоуправление, разговаривали с инженерами, теплотехниками, но никакого результата нет", - сказал он.

Согласно правилам Кабинета министров, температура воздуха в помещениях в холодное время года должна быть минимум +18 градусов. Однако, жителям этого дома приходится кутаться, носить шерстяные носки и включать электрические обогреватели, из-за чего приходят большие счета электроэнергию.

За обеспечение теплоснабжения в этом здании, впрочем, как и во многих других домах столицы, отвечает предприятие Siltumserviss Rīga, представитель которого - Иво Мелькис рассказал, что компания не получила ни одной жалобы на недостаточную температуру.

"И нет информации, сколько градусов в квартирах. Потому что теплоузел работает автоматически, на основании температуры воздуха на улице. Теоретически, все в порядке. Практически? Я не могу комментировать, это нужно смотреть на месте", - сказал он.

В свою очередь представитель муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks Крист Лейшкалнс сообщил, что в одной из квартир в доме на улице Дзирнаву, 115а, констатирована неправильно перестроенная система отопления, которая влияет на все здание.

"Те элементы отопления, которые установлены, ограничивают поток тепла, поэтому есть влияние на все квартиры", - сказал Лейшкалнс.

Руководитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимым имуществом Витолд Пейпиньш отметил, что вопрос отопления должны решать все владельцы квартир, а не только те, кто считает это проблемой. Согласно закону О квартирной собственности, любой вопрос должны решать владельцы квартир на собрании.