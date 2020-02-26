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Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью украинской национальной идеи.

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Зеленский: возвращение Крыма должно стать национальной украинской идеей

26 февраля 2020 года исполнилось шесть лет с тех пор, как Россия аннексировала Крым. Президент Украины Владимир Зеленский объявил эту дату Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Во время выступления на форуме Age of Crimea в Киеве, Зеленский сказал, что Украина никогда не признает аннексию Крыма Россией, даже в обмен на мир на Донбассе. Также он указал, что возвращение Крыма должно стать национальной украинской идеей.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе, и не терять ежедневно лучших украинцев. На это направлены все наши усилия, но это не значит, что Крым снимается с повестки дня или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине", - сказал Зеленский. Он отметил, что необходимо ввести комфортные контроль-пропускные пункты с полуостровов и запуск там украинских телеканалов.