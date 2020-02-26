видео ⟩ Обкуренные индусы катались на машине по Ильгюциемсу

Автомобиль привлек внимание полиции запотевшими окнами и странными маневрами. Внутри полицейские обнаружили двух индусов, которые не знаю латышский язык. Полицейские заподозрили, что молодые люди "конкретно обкурились".

"Проверка данных показала, что это граждане Индии. Водитель не мог показать удостоверение, мы открыли двери и оттуда повалил дым, запах марихуаны. Парни признались, что покурили", - рассказал старший инспектор Курземского управления RPP Валдис Кигитович.

Индусы говорили, что покурили совсем немного. На место прибыли сотрудники Государственной полиции и переняли работу с шофером - если он не сможет доказать, что имеет годное водительское удостоверение, против него будет заведено уголовное дело. Второго молодого человека доставили в участок, против которого заведут административное дело.