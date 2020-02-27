Чт, 27.02.2020
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В Норвегии подтвержден первый случай коронавируса

Иллюстративное фото

ФОТО: Claudio Furlan / AP

В Норвегии подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом, заболел человек, который на прошлой неделе вернулся из Китая, сообщили в среду власти Норвегии.

Пол и возраст человека не уточняются.

"Этот человек не болен, находится в хорошем состоянии, и у него не выражается никаких симптомов", - сказала журналистам представитель Института общественного здоровья Норвегии Лине Волд.

Заболевший человек, проживающий на севере Норвегии, изолирован у себя дома и не создает рисков распространения вируса.

"Мы считаем очень маловероятным, что он заразил других", - добавила она.

Следы нового коронавируса были констатированы в тестах с "позитивным результатом".

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