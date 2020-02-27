Аспирин вместо кокаина и 11 ножевых: студентов из США судят за убийство полицейского в Италии

Смерть 35-летнего полицейского Марию Черчелло Реги вызвала в Италии большой резонанс, так как он только вернулся на работу после медового месяца. На его похороны в ту же церковь, где 43 дня назад он женился, явилась большая толпа людей.

Марио Черчелло Рега ФОТО: AFP/SCANPIX

За его убийство перед судом предстали калифорнийские студенты Финеган Ли Элдер и Габриэль Кристиан Найтел-Хьорт.

Парни утверждали, что действовали в целях самозащиты, так как думали, что Рега и его коллега - преступники, так как они не сообщили, что являются полицейскими.

СМИ в Италии и США отметили несколько неотвеченных вопросов в этом деле.

Версия следователей о произошедшем такова, что Элдер и Найтел-Хьорт пытались купить кокаин в районе Трастевер, который находится недалеко от Ватикана. Мужчина по имени Серджио Бруджиателли помог найти наркодилера, однако он вместо кокаина продал парням растолченый аспирин.

Молодые люди схватили сумку Бруджиателли и сказали, что отдадут ее в обмен на заплаченные деньги и один грамм кокаина.

Бруджиателли сообщил в полицию, и вскоре на место происшествия прибыли двое полицейских в гражданском.

Началась драка, во время которой Реге было нанесено 11 ударов 18-сантиметровым ножом. Полиция указала, что оружие позднее было найден в гостиничном номере студентов.

Элдер признался в убийстве полицейского. Обвинения в убийстве были выдвинуты обоим молодым людям, им грозит и обвинение в вымогательстве.

Случай привлек внимание СМИ как в Италии, так и в США.

Коллега Реги Андреа Вариале утверждает, что они идентифицировали себя как полицейских. Однако это идет в противоречие со словами обвиняемых - они заявили, что ничто не свидетельствовало о том, что мужчины - стражи порядка.

Вариале грозит наказание за невыполнение обязанностей, так как ни у него, ни у Реги в тот вечер не было с собой служебного оружия, как предусмотрено протоколом.

В итальянских СМИ был опубликован разговор Элдера с его адвокатом, из которого можно было понять, что он признается. Однако адвокаты американских студентов утверждают, что расшифровка разговора была неправильно переведена и местами сказанное пропущено.