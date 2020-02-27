Аспирин вместо кокаина и 11 ножевых: студентов из США судят за убийство полицейского в Италии

В июле прошлого года в центре Рима 11 ударами ножа был убит полицейский. За убийство судят двух американских студентов, которым вместо кокаина продали аспирин, что и привело к насильственному конфликту, сообщает ВВС.
Смерть 35-летнего полицейского Марию Черчелло Реги вызвала в Италии большой резонанс, так как он только вернулся на работу после медового месяца. На его похороны в ту же церковь, где 43 дня назад он женился, явилась большая толпа людей.
За его убийство перед судом предстали калифорнийские студенты Финеган Ли Элдер и Габриэль Кристиан Найтел-Хьорт.
Парни утверждали, что действовали в целях самозащиты, так как думали, что Рега и его коллега - преступники, так как они не сообщили, что являются полицейскими.
СМИ в Италии и США отметили несколько неотвеченных вопросов в этом деле.
Версия следователей о произошедшем такова, что Элдер и Найтел-Хьорт пытались купить кокаин в районе Трастевер, который находится недалеко от Ватикана. Мужчина по имени Серджио Бруджиателли помог найти наркодилера, однако он вместо кокаина продал парням растолченый аспирин.
Молодые люди схватили сумку Бруджиателли и сказали, что отдадут ее в обмен на заплаченные деньги и один грамм кокаина.
Бруджиателли сообщил в полицию, и вскоре на место происшествия прибыли двое полицейских в гражданском.
Началась драка, во время которой Реге было нанесено 11 ударов 18-сантиметровым ножом. Полиция указала, что оружие позднее было найден в гостиничном номере студентов.
Элдер признался в убийстве полицейского. Обвинения в убийстве были выдвинуты обоим молодым людям, им грозит и обвинение в вымогательстве.
Случай привлек внимание СМИ как в Италии, так и в США.
Коллега Реги Андреа Вариале утверждает, что они идентифицировали себя как полицейских. Однако это идет в противоречие со словами обвиняемых - они заявили, что ничто не свидетельствовало о том, что мужчины - стражи порядка.
Вариале грозит наказание за невыполнение обязанностей, так как ни у него, ни у Реги в тот вечер не было с собой служебного оружия, как предусмотрено протоколом.
В итальянских СМИ был опубликован разговор Элдера с его адвокатом, из которого можно было понять, что он признается. Однако адвокаты американских студентов утверждают, что расшифровка разговора была неправильно переведена и местами сказанное пропущено.
В СМИ США прозвучали сравнения с американской студенткой Амандой Нокс, которая в Италии была осуждена за убийство соседки по квартире. В 2015 году Нокс оправдали. Она провела в тюрьме почти четыре года.