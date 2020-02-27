Уволенный работник устроил бойню на пивоварне в США

"Много жертв (..) по-моему, и включая стрелка", - сообщил репортерам мэр Милуоки Том Барретт после посещения места событий.

"Это ужасный день для работников", - сказал мэр, призвав жителей не приближаться к этому району.

Американские СМИ сообщили, что стрелок в тот же день был уволен с работы в пивоварне.

Местный филиал телеканала CBS сообщил, что стрелок украл бирку с именем другого работника и после этого вернулся в офисный комплекс с огнестрельным оружием.