Уволенный работник устроил бойню на пивоварне в США

В городе Милуоки, штат Висконсин, США, в среду произошла стрельба в офисном комплексе пивоварни Molson Coors, в результате чего были убиты пять человек, не считая самого стрелка, ранее уволенного с работы на этом предприятии, сообщает AFP.
"Много жертв (..) по-моему, и включая стрелка", - сообщил репортерам мэр Милуоки Том Барретт после посещения места событий.
"Это ужасный день для работников", - сказал мэр, призвав жителей не приближаться к этому району.
Американские СМИ сообщили, что стрелок в тот же день был уволен с работы в пивоварне.
Местный филиал телеканала CBS сообщил, что стрелок украл бирку с именем другого работника и после этого вернулся в офисный комплекс с огнестрельным оружием.
Газета Milwaukee Journal Sentinel сообщила, что убиты шесть человек, в том числе и стрелок. По информации CBS, убиты четыре человека, а также стрелок.