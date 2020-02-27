Печальнее только в Румынии: Латвия тратит на новые лекарства от рака меньше, чем Литва и Эстония

Латвия в прошлом году выделила средства на покупку только двух новых медикаментов для лечения рака, в то время как Эстония выделила средства на покупку десяти медикаментов, а Литва - на покупку семи, сообщил агентству LETA директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм Валтер Болевицс.
По его словам, латвийский список компенсируемых лекарств за год пополнили только два медикамента нового поколения для лечения рака, и их общее число достигло 31.
Это намного меньше, чем в Литве, где, пополнившись семью новыми лекарствами за год, список новых компенсируемых лекарств от рака теперь состоит из 69 наименований. В свою очередь в Эстонии ассортимент лекарств включает 63 таких медикамента, а за прошедший год его пополнили 10 новых лекарств, подчеркнул Болевицс.
"В лечении пациентов с раком Латвия все больше отстает не только от более процветающих стран Европы, но также от Литвы и Эстонии", - заявил он.
По словам Болевицса, на лечение рака в Латвии выделяется наименьшее финансирование среди стран Балтии.
Согласно докладу Европейской федерации фармацевтических производителей и ассоциаций "Comparator report on cancer in Europe EFPIA 209", из расчета в среднем на одного жителя в 2018 году Латвия потратила на лечение рака 57 евро, Литва - 70 евро, а Эстония - 73 евро.
Это финансирование ставит Латвию не только на последнее место среди стран Балтии, но и на второе с конца место в Европе.
Меньше на лечение рака среди стран Европы выделяет только Румыния, заявил Болевицс, призвав увеличить финансирование для оплаты компенсируемых лекарств, а также двигаться к такой системе оплаты, когда лекарства компенсируются в полном объеме, а не частично.