Печальнее только в Румынии: Латвия тратит на новые лекарства от рака меньше, чем Литва и Эстония

По его словам, латвийский список компенсируемых лекарств за год пополнили только два медикамента нового поколения для лечения рака, и их общее число достигло 31.

Это намного меньше, чем в Литве, где, пополнившись семью новыми лекарствами за год, список новых компенсируемых лекарств от рака теперь состоит из 69 наименований. В свою очередь в Эстонии ассортимент лекарств включает 63 таких медикамента, а за прошедший год его пополнили 10 новых лекарств, подчеркнул Болевицс.

"В лечении пациентов с раком Латвия все больше отстает не только от более процветающих стран Европы, но также от Литвы и Эстонии", - заявил он.

По словам Болевицса, на лечение рака в Латвии выделяется наименьшее финансирование среди стран Балтии.

Согласно докладу Европейской федерации фармацевтических производителей и ассоциаций "Comparator report on cancer in Europe EFPIA 209", из расчета в среднем на одного жителя в 2018 году Латвия потратила на лечение рака 57 евро, Литва - 70 евро, а Эстония - 73 евро.

Это финансирование ставит Латвию не только на последнее место среди стран Балтии, но и на второе с конца место в Европе.