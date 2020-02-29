Проституция на фоне живописного пейзажа: как беженцы становятся "парковыми мальчиками"

В 2017 году египетский фотограф Хеба Камиса училась в Ганновере. В это время начали появляться новости о происходящем в парке Тиргартен.

"Никто не мог заполучить фотографии с мужчинами. Немецкие СМИ сообщали, что они опасны, и рекомендовали не приближаться к ним. Я поняла, что хочу увидеть все своими глазами", - рассказывает Камиса.

Сначала девушка долго не могла найти беженцев. Она спрашивала у местных жителей, не видели ли они кого-то из них. Камиса все больше времени проводила в парке, пока не поняла, что в эпицентре событий находятся теннисные столы.

"Если не обращать на это внимания, то никто и не увидит. Проституция происходит у всех на глазах - в публичных туалетах. Никто просто не хочет этого видеть",

- говорит фотограф.

Каждый день Камиса ходила в парк, и благодаря настойчивости и помощи переводчика ей удалось связаться с этими мужчинами - большинство из них были афганцами в возрасте от 15 до 32 лет.

Один из мужчин стал проводником Камисы и познакомил ее с остальными беженцами и их образом жизни. Более полутора лет девушка фотографировала их, поддерживая хорошие отношения.

В 2002 году проституция в Германии была легализована, но в 2017-м был принят закон, который требовал регистрации представителей данного рода деятельности в местных учреждениях. Это необходимо для того, чтобы защитить людей от торговли и эксплуатации. 30 афганских и иранских мужчин жили без какой-либо поддержки, так как беженцам запрещено легально работать и посещать школы, пока они ждут подтверждения документов на получение убежища.

"Когда ты беженец без документов и при этом мусульманин, среди которых быть геем стыдно и тема гомосексуализма является табуированной, - есть огромная разница. Они никоим образом не способствуют проституции в Германии. Таких беженцев всего несколько, но это совсем другая история", - говорит Камиса.

Фотограф в своих снимках отображает тревожность, опыт и образ жизни "парковых мальчиков". Камиса считает, что эти люди ищут свое место в этом обществе.

"Когда вы в парке, вы всего в шаговой доступности от ада", - говорит проводник девушке.

"Когда смотришь на этих мужчин, видно, что они не наслаждаются процессом. Они наносят себе вред и борются с депрессией.

На телах многих из них видны следы тушения окурков и порезов острыми предметами. Все они хотят выбраться отсюда.

Среди них широко распространены наркотики. Это хоть как-то помогает не думать о пережитых мучениях", - продолжает Камиса.

В то время как многим беженцам удалось получить документы и выбраться из лагерей, другим было сказано искать новое место для спасения. Для некоторых это означало только одно - строить отношения со своими клиентами. Другим вариантом было стать христианином и искать политическое убежище, но некоторые были вынуждены остаться в Тиргартен...