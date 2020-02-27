В Земгале группа женщин проникала домой к пенсионерам и похищала деньги

В одном случае в волости Свитенес Рундальского края четыре женщины проникли на собственность мужчины пенсионного возраста и предложили приобрести различные товары, одновременно они отвлекали его внимание и без разрешения ходили по дому. Позднее, применив физическую силу, они украли у хозяина деньги.

Позднее такой же случай был зафиксирован в Вецумниеках, где женщине пенсионного возраста четыре женщины предложили приобрести различные вещи.

Кроме того, они ходили по дому, отвлекая внимание владелицы. Позднее она констатировала, что украдены деньги.

В свою очередь в Вецсаулской волости Баускского края три женщины попросили у пенсионерки вскипятить воды, и таким образом проникли в больницу. И в этот раз они предложили приобрести вещи, после чего хозяйка квартиры обнаружила, что у нее украли деньги.

Начаты уголовные процессы.

Известно, что женщины говорили на русском языке. В одном случае было зафиксировано, что они перемещались на темно-зеленой Volvo.