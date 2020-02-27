В Земгале группа женщин проникала домой к пенсионерам и похищала деньги

Во вторник в управлении Госполиции Земгальского региона были зарегистрированы три случая, когда несколько женщин, прося о помощи или предлагая приобрести различные товары, проникли в квартиры и похитили деньги, всего более тысячи евро, сообщает агентство LETA.
В одном случае в волости Свитенес Рундальского края четыре женщины проникли на собственность мужчины пенсионного возраста и предложили приобрести различные товары, одновременно они отвлекали его внимание и без разрешения ходили по дому. Позднее, применив физическую силу, они украли у хозяина деньги.
Позднее такой же случай был зафиксирован в Вецумниеках, где женщине пенсионного возраста четыре женщины предложили приобрести различные вещи.
Кроме того, они ходили по дому, отвлекая внимание владелицы. Позднее она констатировала, что украдены деньги.
В свою очередь в Вецсаулской волости Баускского края три женщины попросили у пенсионерки вскипятить воды, и таким образом проникли в больницу. И в этот раз они предложили приобрести вещи, после чего хозяйка квартиры обнаружила, что у нее украли деньги.
Начаты уголовные процессы.
Известно, что женщины говорили на русском языке. В одном случае было зафиксировано, что они перемещались на темно-зеленой Volvo.
Стражи порядка призывают отозваться свидетелей и возможных пострадавших, позвонив по номеру 110 или обратившись в ближайший участок полиции.