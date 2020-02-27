"Это было полным дерьмом": Улльстрём о выступлении в рижском "Динамо"

Напомним, что уже в октябре прошлого года рижское "Динамо" решило расстаться с Давидом Улльстрёмом и хоккеист перебрался в швейцарский клуб "Биль-Бьенн".

"Это была хорошая перемена для меня. Вы видите на каком месте находится "Динамо" в турнирной таблице. Мы проиграли немало матчей и это было тяжело с психологической точки зрения. Это было полным дерьмом", - сказал Улльстрём в разговоре с Hockey Sverige.

30-летний Улльстрём успел провести за "Динамо" 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых нападающий забил два гола и сделал три результативные передачи.

В составе "Биль-Бьенна" Улльстрём провёл 28 матчей, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.

"Сразу стало понятно, что у нас ничего не получится. Сначала "Динамо" разорвало контракт с Кристерсом Гудлевским, хотя он не был виноват в неудачах команды. Затем контракты были разорваны ещё с несколькими игроками, в том числе и со мной. Подготовительный этап также был неудачным, мы просто не были готовы к сезону", - считает Улльстрём.