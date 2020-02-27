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"Это было полным дерьмом": Улльстрём о выступлении в рижском "Динамо"

Давид Улльстрём

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Шведский нападающий Давид Улльстрём, который этот сезон начал в рижском "Динамо", выступил с острой критикой в адрес своей бывшей команды.

Напомним, что уже в октябре прошлого года рижское "Динамо" решило расстаться с Давидом Улльстрёмом и хоккеист перебрался в швейцарский клуб "Биль-Бьенн".

"Это была хорошая перемена для меня. Вы видите на каком месте находится "Динамо" в турнирной таблице. Мы проиграли немало матчей и это было тяжело с психологической точки зрения. Это было полным дерьмом", - сказал Улльстрём в разговоре с Hockey Sverige.

30-летний Улльстрём успел провести за "Динамо" 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых нападающий забил два гола и сделал три результативные передачи.

В составе "Биль-Бьенна" Улльстрём провёл 28 матчей, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.

"Сразу стало понятно, что у нас ничего не получится. Сначала "Динамо" разорвало контракт с Кристерсом Гудлевским, хотя он не был виноват в неудачах команды. Затем контракты были разорваны ещё с несколькими игроками, в том числе и со мной. Подготовительный этап также был неудачным, мы просто не были готовы к сезону", - считает Улльстрём.

Напомним, что "Динамо" завершило сезон с 41 очками в 62 матчах и расположилось на 11 месте в Западной конференции. В этом сезоне рижанам удалось забросить 103 шайбы - это худший результат команды с сезона-2008/09.

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