Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

Первыми путёвку в 1/8 финала завоевали футболисты шотландского "Рейнджерс", которые свой матч провели в среду. Шотландские футболисты одержали выездную победу над португальской "Брагой" (1:0), а в первой встрече подопечные Стивена Джеррарда одержали домашнюю победу со счётом 3:2.

Стоит отметить, что в последний раз "Рейнджерс" выходил в 1/8 финала Лиги Европы девять лет назад - в сезоне-2010/11.

Главгой неожиданностью 1/8 финала стал вылет лондонского "Арсенала", который по сумме двух встреч уступил греческому "Олимпиакосу" и выбыл из розыгрыша турнира.

Ещё одну сенсацию преподнёс полуфиналист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов амстердамский "Аякс", который по сумме двух встреч не смог победить испанский "Хетафе" и выбыл уже на стадии 1/8 финала.

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Вот её результаты:

Истанбул Башакшехир (Турция) - Копенгаген (Дания)

Олимпиакос (Греция) - Вулверхэмптон (Англия)

Рейнджерс (Шотландия) - Байер (Германия)

Вольфсбург (Германия) - Шахтёр Донецк (Украина)

Интер (Италия) - Хетафе (Испания)

Севилья (Испания) - Рома (Италия)

*Айнтрахт (Германия)/Зальцбург (Австрия) - Базель (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

* Матч "Айнтрахта" и "Зальцбурга" состоится сегодня вечером.