Пт, 28.02.2020
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Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

Жеребьёвка Лиги Европы

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг, 27 февраля, состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы, в которых определились команды, которые продолжат выступления во втором по значимости еврокубке сезона-2019/2020.

Первыми путёвку в 1/8 финала завоевали футболисты шотландского "Рейнджерс", которые свой матч провели в среду. Шотландские футболисты одержали выездную победу над португальской "Брагой" (1:0), а в первой встрече подопечные Стивена Джеррарда одержали домашнюю победу со счётом 3:2.

Стоит отметить, что в последний раз "Рейнджерс" выходил в 1/8 финала Лиги Европы девять лет назад - в сезоне-2010/11. 

Главгой неожиданностью 1/8 финала стал вылет лондонского "Арсенала", который по сумме двух встреч уступил греческому "Олимпиакосу" и выбыл из розыгрыша турнира.

Ещё одну сенсацию преподнёс полуфиналист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов амстердамский "Аякс", который по сумме двух встреч не смог победить испанский "Хетафе" и выбыл уже на стадии 1/8 финала.

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Вот её результаты:

  • Истанбул Башакшехир (Турция) - Копенгаген (Дания)
  • Олимпиакос (Греция) - Вулверхэмптон (Англия)
  • Рейнджерс (Шотландия) - Байер (Германия)
  • Вольфсбург (Германия) - Шахтёр Донецк (Украина)
  • Интер (Италия) - Хетафе (Испания)
  • Севилья (Испания) - Рома (Италия)
  • *Айнтрахт (Германия)/Зальцбург (Австрия) - Базель (Швейцария)
  • ЛАСК (Австрия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

* Матч "Айнтрахта" и "Зальцбурга" состоится сегодня вечером.

Напомним, что действующим победителем Лиги Европы является лондонский "Челси". Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 состоится 27 мая в Гданьске.

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