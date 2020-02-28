Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 27 февраля, состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы, в которых определились команды, которые продолжат выступления во втором по значимости еврокубке сезона-2019/2020.
Первыми путёвку в 1/8 финала завоевали футболисты шотландского "Рейнджерс", которые свой матч провели в среду. Шотландские футболисты одержали выездную победу над португальской "Брагой" (1:0), а в первой встрече подопечные Стивена Джеррарда одержали домашнюю победу со счётом 3:2.
Стоит отметить, что в последний раз "Рейнджерс" выходил в 1/8 финала Лиги Европы девять лет назад - в сезоне-2010/11.
Главгой неожиданностью 1/8 финала стал вылет лондонского "Арсенала", который по сумме двух встреч уступил греческому "Олимпиакосу" и выбыл из розыгрыша турнира.
Ещё одну сенсацию преподнёс полуфиналист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов амстердамский "Аякс", который по сумме двух встреч не смог победить испанский "Хетафе" и выбыл уже на стадии 1/8 финала.
В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Вот её результаты:
- Истанбул Башакшехир (Турция) - Копенгаген (Дания)
- Олимпиакос (Греция) - Вулверхэмптон (Англия)
- Рейнджерс (Шотландия) - Байер (Германия)
- Вольфсбург (Германия) - Шахтёр Донецк (Украина)
- Интер (Италия) - Хетафе (Испания)
- Севилья (Испания) - Рома (Италия)
- *Айнтрахт (Германия)/Зальцбург (Австрия) - Базель (Швейцария)
- ЛАСК (Австрия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
* Матч "Айнтрахта" и "Зальцбурга" состоится сегодня вечером.
Напомним, что действующим победителем Лиги Европы является лондонский "Челси". Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 состоится 27 мая в Гданьске.