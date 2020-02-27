Только у четырёх игроков "Динамо" есть действующий контракт на следующий сезон

В составе рижского "Динамо" только у четырёх хоккеистов есть действующий контракт на следующий сезон регулярного чемпионата КХЛ.
Обычно у игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) контракты заканчиваются 30 апреля. У большей части игроков "Динамо" также контракт с рижской командой закончится в последний день апреля.
"Динамо" никогда не отличалось подписанием долгосрочных контрактов со своими игроками, комплектуя состав на каждый сезон практически с нуля.
В данный момент контракт на следующий сезон есть только у четырёх игроков - это Эмилс Гегерис, Янис Шваненбергс, Рейнис Лиепиньш и Кирилл Слепец, у которого контракт действует аж до 30 апреля 2022 года.
Скорее всего, этой весной новый контракт с "Динамо" подпишут стабильные игроки основы - Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс и Гинтс Мейя.
Напомним, что в среду "Динамо" завершило сезон-2019/2020, набрав 41 очков в 62 матчах. Рижане не могут попасть в плей-офф с 2014 года, а в текущем сезоне латвийской команде удалось забросить всего 103 шайбы - это худший результат "Динамо" с сезона-2008/09.