Только у четырёх игроков "Динамо" есть действующий контракт на следующий сезон

Обычно у игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) контракты заканчиваются 30 апреля. У большей части игроков "Динамо" также контракт с рижской командой закончится в последний день апреля.

"Динамо" никогда не отличалось подписанием долгосрочных контрактов со своими игроками, комплектуя состав на каждый сезон практически с нуля.

В данный момент контракт на следующий сезон есть только у четырёх игроков - это Эмилс Гегерис, Янис Шваненбергс, Рейнис Лиепиньш и Кирилл Слепец, у которого контракт действует аж до 30 апреля 2022 года.

Скорее всего, этой весной новый контракт с "Динамо" подпишут стабильные игроки основы - Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс и Гинтс Мейя.