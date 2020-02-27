Сайт SPKC пережил кибернападение

Центр утверждает, что "ответственные службы работают, чтобы это предотвратить". Принимая во внимание упомянутое, SPKC временно призывает жителей искать необходимую информацию в аккаунтах SPKC в соцсетях.

Напомним, в Латвии до сих пор не был зарегистрирован ни один случай заболевания новым коронавирусом.

В Латвии медики в среду, 26 февраля, выезжали на 17 вызовов к пациентам с подозрением на новый коронавирус Covid-19, однако ни один случай заболевания не подтвердился; еще один образец ожидает окончательного результата.

Все пациенты вернулись из регионов Италии Ломбардия или Венето в течение последних десяти дней. Из 17 проверенных за сутки пациентов трое - дети.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний проинформировал, что всего с 29 января в Латвии были проведены 42 лабораторные проверки на Covid-19, в том числе в 13 случаях проверялись дети. 41 образец был негативен, еще один ожидает результатов исследования.