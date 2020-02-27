Чт, 27.02.2020
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Молодым людям за убийство мужчины на Слокском кладбище грозит пожизненное

Молоток судьи. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Прокуратура передала в суд Рижского района в Юрмале уголовное дело, в рамках которого три молодых человека обвиняются в убийстве мужчины на Слокском кладбище.

Обвиняемые в середине июля 2019 года убили своего знакомого, сообщила агентству LETA представитель Генеральной прокуратуры Лаура Маевска.

Молодые люди, среди которых есть также несовершеннолетняя девочка и мальчик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от железнодорожной станции "Слока" заметили своего знакомого и из-за злости по поводу какого-то предыдущего конфликта начали бить его кулаками и ногами.

Затем они отвели жертву на Слокское кладбище, где продолжили избивать и душить его.

Обвиняемые через некоторое время покинули место преступления, но затем вернулись и продолжили избивать жертву, которая впоследствии скончалась от нанесенных побоев в медицинском учреждении.

За подобное преступление закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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