Молодым людям за убийство мужчины на Слокском кладбище грозит пожизненное

Обвиняемые в середине июля 2019 года убили своего знакомого, сообщила агентству LETA представитель Генеральной прокуратуры Лаура Маевска.

Молодые люди, среди которых есть также несовершеннолетняя девочка и мальчик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от железнодорожной станции "Слока" заметили своего знакомого и из-за злости по поводу какого-то предыдущего конфликта начали бить его кулаками и ногами.

Затем они отвели жертву на Слокское кладбище, где продолжили избивать и душить его.

Обвиняемые через некоторое время покинули место преступления, но затем вернулись и продолжили избивать жертву, которая впоследствии скончалась от нанесенных побоев в медицинском учреждении.